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YDÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin geleneksel mezuniyet sergisi büyük beğeni topladı

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Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin geleneksel mezuniyet sergisi büyük beğeni topladı
YDÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin geleneksel mezuniyet sergisi büyük beğeni topladı

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin 2023-2024 Bahar Dönemi mezunlarının hazırladığı “15. Güzel Sanatlar Tasarım Fakültesi Mezuniyet Sergisi” Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’ni başarıyla tamamlayarak mezun olan 17 genç sanatçının eserlerini bir araya getiren “15. Güzel Sanatlar Tasarım Fakültesi Mezuniyet Sergisi”, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Gelenekselleşen mezuniyet sergisi ile yılın mezunları; eğitimleri boyunca edindikleri bilgi ve becerileri özgün eserleriyle sergiledi. Sergide resim, heykel, seramik, grafik, baskı resim eserlerin yanı sıra mezunların imzasını taşıyan afiş, kitap, giysi, ambalaj ve daha pekçok tasarım sanatseverlerle buluşturdu. Öğrencilerin emeklerinin ve tutkularının izlerini taşıyan her bir eser, sanata olan bağlılıklarını ve yaratıcılıklarını gözler önüne serdi.

Serginin açılış konuşmasını, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç gerçekleştirdi. Mezun öğrenciler adına ise Öykü Demirci duyguların dile getirdi.

Prof. Dr. Erdal Aygenç: “Mezun olmak, her şeyin bittiği anlamına gelmiyor aksine yeni bir başlangıç sizleri bekliyor.”

Konuşmasına “Her yıl, dünya genelinde yüzlerce sanat okulu sayısız öğrenciye eğitim vermektedir” ifadeleriyle başlayan Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç, doğru okulu seçmenin de başarı ile doğru orantılı olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Aygenç, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım Fakültesi’nin köklü ve deneyimli bir kadro ile öğrencilerine ufuk açan bir ekol yarattığını söyledi.

Prof. Dr. Erdal Aygenç, “Tüm sanat okullarında uygulanan müfredat çoğunlukla benzer modeller üzerine kuruludur. Hepsinin odak noktasında da atölye uygulamaları vardır. Öğrenciler bu atölyelerde denemeler yapar, fikirler geliştirir ve projelerini hayata geçirirler; yani yaparak ve yaşayarak öğrenirler. Sizlerde bu sergide, atölyelerde yapılan çalışmalardan bir kesit göreceksiniz” dedi.

“Mezun olmak, her şeyin bittiği anlamına gelmiyor aksine yeni bir başlangıç sizleri bekliyor” ifadelerini kullanarak mezun öğrencilere seslenen Prof. Dr. Erdal Aygenç, “Sizleri, eğitimlerinize katkı veren eğitmenlerimizi ve desteğini esirgemeyen ailelerinizi kutluyorum. Unutmayın ki, eğitim süresince olduğu gibi kapılarımız her zaman sizlere açık. Hepinizi sevgiyle kucaklıyor ve yeni yolculuklarınızda başarılar diliyorum” dedi.

Öykü Demirci: “Hepimize parlak, yaratıcı ve umut dolu bir gelecek diliyorum. Yollarımız açık, başarılarımız daim olsun.”

Mezun öğrenciler adına duygularını dile getiren Öykü Demirci ise konuşmasına; “Merhaba, ben Öykü Demirci. Grafik Tasarım Bölümü öğrencisiydim ve bugün, büyük bir gurur ve mutlulukla mezun oluyorum. Bu özel günde sizlerle, değerli sınıf arkadaşlarımla bu sevinci paylaşmaktan büyük onur duyuyorum” sözleri ile başladı.

“Bu yolculuk boyunca bize rehberlik eden, bilgileri ve deneyimleriyle yolumuzu aydınlatan hocalarımıza sonsuz minnettarım” ifadelerini kullanan Öykü Demirci, “Ve elbette, bu yolculuğu benimle paylaşan sevgili arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Birlikte geçirdiğimiz zamanlar, güldüğümüz ve zorlandığımız anlar, bu süreçte yaşadığımız her şey benim için çok kıymetliHepimize parlak, yaratıcı ve umut dolu bir gelecek diliyorum. Yollarımız açık, başarılarımız daim olsun” dedi.

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