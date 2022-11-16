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YDÜ Hastanesi 21 Kasım'da Yeniboğaziçi'ne Sağlık Hizmetine Başlayacak

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Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi’nin 21 Kasım’da yapılacak açılışı ile birlikte, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Gazimağusa Dispanserinin bölge halkına sunduğu sağlık hizmetleri artık Yeniboğaziçi’nden verilecek
YDÜ Hastanesi 21 Kasım'da Yeniboğaziçi'ne Sağlık Hizmetine Başlayacak

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi’nin 21 Kasım’da yapılacak açılışı ile birlikte, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Gazimağusa Dispanserinin bölge halkına sunduğu sağlık hizmetleri artık Yeniboğaziçi’nden verilecek

Başta Gazimağusa ve İskele olmak üzere bölge halkının sağlık alanında tüm ihtiyaçlarını karşılayacak nitelik ve donanıma sahip Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Mağusa Dispanseri’nin vermekte olduğu tüm sağlık hizmetlerini 21 Kasım itibarıyla kendi bünyesine alacak.

21 Kasım’da, açılışı yapılacak olan tam teşekküllü Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi, başta Gazimağusa ve İskele olmak üzere bölge halkına sağlık hizmeti vermeye başlayacak. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi’nin açılmasıyla birlikte, 2015’ten beri Gazimağusa’da bölge halkının sağlık ihtiyaçlarını karşılayan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Mağusa Dispanseri’nin sunduğu sağlık hizmetleri de Yeniboğaziçi’nde verilmeye devam edecek.

Yeni sağlık üssü: Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nden sonra Kıbrıs’ta donanım ve nitelik bakımından en büyük üçüncü hastane olma özelliği taşıyan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi, bölgede verilen sağlık hizmeti kalitesini de yukarıya taşıyacak.

10 bin metrekare kapalı alana sahip Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi’nde tüm branşlarda sunulacak poliklinik hizmetleri yanında; acil servisi, ameliyathaneleri, yoğun bakım ünitesi, kan bankası, sterilizasyon ve diyaliz üniteleri, biyokimya, mikrobiyoloji ve patoloji laboratuvarları, radyoloji ile fizik tedavi ve rehabilitasyon kliniği, kalp merkezi, beslenme ve diyetetik ile check-up merkezleri ve klinik eczanesi ile sağlık hizmetleri 7 gün 24 saat kesintisiz sürdürülecek.

Son teknoloji ile donatılmış tam teşekküllü Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi, Gazimağusa ve İskele bölgelerinde anjiyo, koroner ve genel yoğun bakım, MR ve tomografi gibi hayat kurtaran uygulamaları gerçekleştiren tek sağlık üssü olarak büyük bir ihtiyacı karşılayacak.

Tüm branşlarda yüksek hizmet standardı!

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi, sahip olduğu yüksek teknolojik donanımı, yetkin hekim kadrosu ve deneyimli sağlık çalışanlarından oluşan ekibiyle başta kalp ve damar cerrahisi olmak üzere, dahiliye, genel cerrahi, çocuk sağlığı ve hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum, üroloji, nöroloji, beyin ve sinir cerrahisi, göğüs hastalıkları, beslenme ve diyetetik, göz hastalıkları, deri ve zührevi hastalıklar, kulak burun boğaz baş ve boyun cerrahisi, enfeksiyon hastalıkları, plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi, ortopedi ile aile hekimliği branşlarında hizmet verecek.

Tam donanımlı acil servisi, yoğun bakım üniteleri ve ameliyathanleri ile Yeniboğaziçi’ndeki Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, bölge halkının sağlık hizmetleri ihtiyacını karşılarken, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi ile sağlık turizmi alanında da ülkeye önemli bir katkı sunacak.

 

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