YDÜ Hastanesi “Gülersen Yengeçler Isırmaz” kitabının yazarı Zeynep Pelin Ataman ile kanser hastalarına umut oldu

Söyleşide “Gülersen Yengeçler Isırmaz” Kitabının Hikayesine de Yer Verildi...

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde, 2012 Yılında Deneyimlediği Kanser Hastalığı ile Kendi Gücünü Keşfetmiş ve Tedavi Sürecinde Umudunu Hiç Kaybetmemiş, “Gülersen Yengeçler Isırmaz” Kitabının Yazarı Av. Zeynep Pelin Ataman’ın Konuk Olduğu Sohbet Toplantısı Gerçekleştirildi. Konuşmasında, Hastalığını Farkedişi, Kabullenişi ve Tedavi Sürecindeki Deneyimlerini Anlatan Zeynep Pelin Ataman, Bu Süreçte Umudu Korumanın Önemine ve Hayatın Herşeye Rağmen Tüm Yönleriyle Yaşamaya Değer Olduğuna Dikkat Çekti.

Tedavi Sürecinde Moral Çok Önemli

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi 101 no’lu salonda gerçekleşen söyleşiye kanser hastalığıyla ilk tanışma anı ve sonraki sürece ilişkin kişisel deneyimlerini paylaşarak başlayan Zeynep Pelin Ataman, ölümle özdeşleştirilen kanser hastalığını yaşayan kişilerin, bu süreci ölümü düşünmeden yaşayabileceğini, insanların hastalığı mücadele edilmesi ya da savaşılması gereken bir hastalıktan ziyade, insanı zenginleştiren farklı bir deneyim olarak düşünmesi gerektiğini anlattı. İnsanlara bu bilincin aşılanması amacıyla uygun her ortamda olabildiğince konuşma yapmaya çalıştığını söyleyen Zeynep Pelin Ataman, kriz dönemlerinde yaşanılanların paylaşılmak suretiyle kişilerde rahatlamaya yardımcı olabileceğini ifade ederek, tedavi sürecinde moralini bozmadan hayatına devam etmeye çalıştığını belirtti.

Deneyimlerinin ardından “Gülersen Yengeçler Isırmaz” adlı kitabının oluşum sürecini de anlatan Zeynep Pelin Ataman, kendisinin de hastalık süresince uyguladığı ve uzmanlığını aldığı, dikkati dağıtmaya ve acıyı yok etmeye yarayan Ericksonyen Hipnozu’ndan bahsederek, bu yöntem sayesinde koma halinde olan arkadaşının uyanmasına yardımcı olmasıyla kitabın ilk tohumlarının atıldığını belirtti. Kendi kemoterapi sürecinde, bulunduğu hastanenin onkoloji servisinde, kemoterapiden korkan ve sürekli ağlayan bir çocuğa ebeveynlerinin talebi ile ayni yöntemi uygulayan Zeynep Pelin Ataman, çocuğa evrende var olan adalarda bulunan zehirli yengeçlerin temizlenmesine dair bir hikaye anlatarak kemoterapiden korkmamasını ve ağlamamasını sağladığını ifade ederek, bu hikayenin de kitabının isminin oluşumuna katkı sağladığını söyledi.

Zeynep Pelin Ataman, hayatına meme kanseri girmiş kadınların paylaşıldıkça hafifleyen, hafifledikçe değiştiren, güçlendiren hikâyelerini derlediği ve birçok kişiye umut olmayı amaçladığı “Gülersen Yengeçler Isırmaz” adlı kitabında, "Gülersen en güçlü bağışıklık ilacını sen üretiyorsun kız kardeşim." diyor.

Başhekim Uzm. Dr. Sevim Erkmen: “Gelişen Teknoloji, Erken Teşhis ve Tedavi Programları ile Kanser Korkulacak Bir Hastalık Olmaktan Çıkmıştır.”

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, onkoloji hastaları ve hasta yakınlarının katıldığı söyleşi sonunda Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi adına bir konuşma yapan Başhekim Uzm. Dr. Sevim Erkmen şunları söyledi; “Mesleğimizin ilk yıllarında bizler kanser kelimesini ağzımıza almaya korkuyorduk. Aileler içine kapanıyor, hasta ve yakınları büyük bir umutsuzluğa kapılıyordu. Fakat günümüzde kanser korkulacak bir hastalık olmaktan çıkmış, tedavi edilebilir hale gelmiştir. Yeter ki bizler daha duyarlı davranarak hasta hekim işbirliğini sağlayalım. Bu konuda toplum olarak birlikte olmamız gerekiyor. Kanserde erken tanının önemi yadsınamaz. Bu yüzden check-up programları, erken tanı ve tedavide büyük önem taşımaktadır. Günümüzde teknoloji çok ilerlemiştir. Şimdi ülkemizde de günümüz teknolojisini takip eden ve uygulayan sağlık kurumları bulunmaktadır. Bu kurumlardan biri de Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’dir. Hastanemizde en ileri teknoloji ile en iyi onkoloji ekibi bulunmaktadır. Bu nedenle düzenli aralıklarla sağlık kontrollerinden geçmeyi ihmal etmemeli, umudumuzu ise hiç kaybetmemeliyiz.”

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin ev sahipliğini yaptığı, Zeynep Pelin Ataman’ın konuk olduğu sohbet toplantısı, çiçek ve plaket takdiminin ardından sona erdi.

Zeynep Pelin Ataman Kimdir?

1973 yılında İstanbul’da doğan Zeynep Pelin Ataman, orta öğrenimini Notre Dame de Sion Fransız Lisesi’nde tamamladı. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi yüksek lisans eğitiminin ardından, 1999 yılına kadar Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 1999 yılında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne raportör hukukçu olarak atanarak Fransa’nın Strazburg kentine taşındı. 2009 yılına kadar Avrupa Konseyi’nin çeşitli bölümlerinde hukukçu olarak görev yaptı. Halen Avrupa Konseyi’nde ve uluslararası projelerde danışmanlık görevini sürdürmektedir. 2012 yılında geçirdiği meme kanseri sırasında şifa bulduğu Eriksonyen Hipnoz uzmanlığını Paris’te kazandı. Sağlık kriz yönetimleri ve telkin konusunda danışman olarak hizmet vermektedir. İstanbul Barosu’na bağlı olarak avukatlık ve arabuluculuk görevlerini de sürdüren Zeynep Pelin Ataman, Strazburg ve İstanbul’da yaşamaktadır. Özgür Derman ile evli olup Tuna’nın manevi annesidir.