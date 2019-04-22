YDÜ Hastanesi III. 153 Acil Servis Sempozyumunun Konusu “Temel ve İleri Yaşam Desteği” Oldu

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ile TC Acil Tıp Uzmanları Derneği İşbirliğinde, KKTC’den ve TC’den Uzmanların Katılımıyla, Gerçekleştirilen “Acildeki Yenilikler” Temalı “III. 153 Acil Servis Sempozyumu”nda, Temel Yaşam Desteği ve İleri Yaşam Desteği Konuları Ele Alındı. Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Salon 4’de, İki Oturumda Teorik Bilgi ve Pratik Uygulamalar ile Gerçekleşen Sempozyuma İlgi Yoğun Oldu.

Sempozyumda Temel Yaşam Desteği ve İleri Yaşam Desteği Konuları Ele Alındı

Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin ortaklaşa gerçekleştirdiği “Acildeki Yeniliklere Hazır Mısınız?” isimli III. 153 Acil Servis Sempozyumu’nun konusu temel yaşam desteği ve ileri yaşam desteğiydi. Başkanlığını TC Acil Tıp Uzmanları Derneği’nden Prof. Dr. Başar Cander, Prof. Dr. Mehmet Gül ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Emel Erkuş Sirkeci’nin yaptığı sempozyumda, yenilikçi ve güncellenen teknolojik gelişmeler, acilde değişen tedavi protokolleri, resüsitasyonda yenilikler ve noninvaziv sütürasyon yöntemleri ele alındı. İki panelden oluşan sempozyumda Uzm. Dr. İpek Gülin Ağar acilde değişen tedavi protokolleri, Uzm. Dr. Koray Kadam, resüsitasyonda yenilikler ve Uzm. Dr. Elif Burcu Garda ise noninvaziv sütürasyon yöntemleri hakkında bilgiler verdi. Panelin ikinci bölümünde Prof. Dr. Başar Cander temel yaşam desteği, Prof. Dr. Mehmet Gül ise ileri kardiyak yaşam desteği konusunda teorik ve pratik bilgiler paylaştı.

Başhekim Uzm. Dr. Sevim Erkmen; “Başarılı Acil Servis Hizmetleri, 7/24 Usulüne Uygun Çalışan, Acil Tıp Konusunda Eğitimli ve Kalıcı Kadrolar ile Mümkün”.

Konuşmasında acilin önemine vurgu yapan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Sevim Erkmen, acil servislerde günümüz acil tıbbına uygun, başarılı hizmetler sunabilmenin, 7/24 usulüne uygun çalışan aynı zamanda acil tıp konusunda eğitimli ve kalıcı bir kadro ile mümkün olabileceğini söyledi.

Başhekim Uzm. Dr. Sevim Erkmen, acil servise başvuran hastaların kabulünün değerlendirilmesi aşamasından, hastanın giriş işlemlerinin gerçekleştirilmesi, muayene, tetkik, tedavi, triaj, müşahade, konsültan hekim ihtiyacının belirlenmesi, yatış ve sevk gibi süreçlerin tanımlanması ve sorumluların tespiti, yaşamı tehlikeye atabilecek sorunların saptanması, doğru zamanda ve doğru işlem ile gerekli tedavinin zamanında yapılmasına kadar devam eden prosedürünün birtamam uygulanmasının, acil sevislerde verilen hizmetlerin başarısında büyük öneme sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi Güçlü Ekip Kadrosu ile Hizmet Veriyor

Güçlü kadrosu ile kaliteli hizmetler sunan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi acil servisinde, doğru zamanda yapılan tıbbi müdahaleler ile hayatların kurtarıldığını söyleyen Başhekim Uzm. Dr. Sevim Erlmen, en küçük bir gecikmenin telafisinin olmadığı bilinciyle hizmet verdiklerini belirtti. Acil müdahalenin yapıldığı birimlerin en iyi şartlarda hizmet vermesinin büyük önem taşıdığına değinen Başhekim Uzm. Dr. Sevim Erkmen sözlerine şöyle devam etti: “Acil servisler, ölüme ve yaşama en yakın bölümlerdir. Acil servisler hızın önem taşıdığı, hatanın kabul edilmediği yerlerdir. Tehlikenin en yoğun olduğu, en önemli bölümlerdir. Acil servisler hastanelerin vitrini ve sağlık sisteminin aynasıdır. Burada sunulan hizmetlerin kalitesi, kurumun gelişmişlik göstergeleri ile doğru orantılıdır. Bu nedenle acil tıp hekiminin çok iyi tıp bilgisi yanında cerrahi girişimler, travma resusitasyonu, ileri kardiyak yaşam desteği ve ileri hava yönetimi gibi ileri girişimsel işlem becerisine sahip olması ve bir çok farklı ihtisas alanının bilgi ve becerisine sahip olması gerekmektedir.”

Başhekim Uzm. Dr. Sevim Erkmen: “Tıp Alanında Yapılan Tüm Yenilikleri Üniversite Hastanesi Olarak Desteklemek Hedefindeyiz.”

Acil Tıp alanında yeniliklerin süreklilik arzetmesi gerektiğini de söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Sevim Erkmen, bu konuda üniversite hastanesi olarak tıp alanındaki gelişmeleri ve yenilikleri desteklediklerini ifade ettiği konuşmasına şöyle devam etti: “Tıp alanında yapılan tüm yenilikleri üniversite hastanesi olarak desteklemek hedefindeyiz. Bu hedefimizi de devamlı olarak sürdüreceğiz. Yeniliklerin konuşulması ve paylaşılması gerektiği düşüncesindeyiz. Bu düşünce ile organize ettiğimiz 153 Acil sempozyumlarını da sıklıkla gerçekleştirmeye devam edeceğiz.”

KKTC 112 Koordinasyon Başkanı Dr. Naciye Nami 112 Acil Sağlık Hizmetleri Hakkında Bilgi Verdi

Sempozyumda konuşan bir diğer isim ise KKTC 112 Koordinasyon Başkanı Dr. Naciye Nami’ydi. 112 Acil Sağlık Hizmetleri’nin KKTC’deki gelişimi ve acil sağlık hizmetlerine ilişkin uygulanan eğitimler hakkında bilgiler veren Dr. Naciye Nami, acil tıp alanındaki ilerlemelerle birlikte acille ilgili yaşanan zorlukları anlattı.

Yrd. Doç. Dr. Emel Erkuş Sirkeci: “Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Tıp Alanındaki Tüm Yeniliklerin Takipçisi, Destekçisi ve Paylaşımcısıdır.”

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Sevim Erkmen ve KKTC 112 Koordinasyon Başkanı Dr. Naciye Nami’nin yanı sıra söz alan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Emel Erkuş Sirkeci ise ev sahipliğini üstlendikleri sempozyumu, tıp alanında araştırılan ve bulunan tüm yeniliklerin takipçisi, destekçisi ve paylaşımcısı bir üniversite hastanesi olma misyonu ile gerçekleştirdiklerini söyledi.

Konuşmasında Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi 153 acil sağlık ekibinin üstlendiği görev ve sorumluluklar ile ilgili bilgiler de veren Yrd. Doç. Dr. Emel Erkuş Sirkeci, değişen ve gelişen dünya ile birlikte yaşam standartlarının da değiştiğini buna bağlı olarak tıp alanındaki gereksinimlerde de değişimler gündeme geldiğini belirtti.