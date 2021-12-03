YDÜ Hastanesi ile Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde bugüne kadar 160 bin dozun üzerinde aşı yapıldı

COVID-19 aşılama çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği ülkemizde Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve dispanserleri ile Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde bugüne kadar 160 bin dozun üzerinde aşı yapıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ile Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde bugüne kadar 160 bin dozun üzerinde aşı yapıldı

COVID-19 aşılama çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği ülkemizde Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve dispanserleri ile Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde bugüne kadar 160 bin dozun üzerinde aşı yapıldı. Bu süreçte, sosyal sorumluluk bilinciyle topluma hizmet ve devlete destek amacıyla yapılan aşılamalardan oluşan aşı dışındaki maliyetler, halka yansıtılmadan Yakın Doğu Oluşumu tarafından karşılandı.

Toplum sağlığına hizmet amacıyla Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve dispanserleri ile Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde aşılama faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor. Her iki hastane ve dispanserleri de dahil olmak üzere toplam 4 bölge ve 4 merkezde Haziran 2021’den beri devam eden aşılama çalışmalarında 160 bin doz aşı yapıldı.

Ülkenin geleceği açısından taşıdığı önemin farkındalığı ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi tarafından gönüllü olarak yürütülen COVID-19 aşılama hizmetlerinde, aşı dışındaki bütün maliyetler Yakın Doğu Oluşumu tarafından karşılanıyor.

Halkın Rahat ve Hızlı Şekilde Aşılanması İçin 4 İlçede 15 İstasyonla Kesintisiz Hizmet Veriliyor

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde 6 ayrı noktada, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne bağlı Güzelyurt ve Mağusa dispanserlerinde 2’şer noktada, Girne bölgesinde ise Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde yine 5 noktada halka ücretsiz olarak sunulan COVID-19 aşılama hizmeti, hafta içi 09.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor.

Prof. Dr. Müfit C. Yenen: “Toplum sağlığına önem veriyor, sahip olduğumuz vizyon ve sorumluluk anlayışıyla devletimize destek olmaya devam ediyoruz.”

COVID-19 salgınının kontrol altına alınması ve toplum bağışıklığının sağlanabilmesi için kritik bir öneme sahip olan aşılama çalışmalarına destek veren Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Müfit C. Yenen yürütülen aşı seferberliği ile ilgili “Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi olarak toplum sağlığına önem veriyor, sahip olduğumuz vizyon ve sorumluluk anlayışıyla devletimize destek olmaya devam ediyoruz. Tüm halkı ücretsiz ve randevusuz olarak aşılarını yaptırmak üzere hafta içi 09.00-16.00 saatleri arasında hastanelerimize davet ediyoruz” diyor.

Prof. Dr. Nail Bulakbaşı: “Aşı olmak bir vatandaşlık görevidir.”

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nail Bulakbaşı ise toplum sağlığı açısından taşıdığı önem nedeniyle aşı olmanın bir vatandaşlık görevi olduğunu hatırlatırken, hem kendi hem de toplum sağlığını korumak için aşı olmayan ve aşı kriterlerini taşıyan herkesin aşı yaptırması gerektiğini söylüyor. Prof. Dr. Nail Bulakbaşı, COVID-19 aşılarının sadece virüsten korunmak için değil aynı zamanda hastalığın çok daha hafif atlatılmasını sağlamak üzere yaptırılması gerektiğini de sözlerine ekliyor.