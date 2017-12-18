YDÜ Hastanesi personeline web tabanlı (online) İngilizce eğitimi

Uz.Aslı Kasabalı Günhan; “Program Iş Verimliliğini Artırma Ve Hastalarla Iletişim Becerilerini Geliştirmede Önemli Rol Oynayacak”

İngilizce Hazırlık Okulu, Fakülte İngilizce Programı Birimi tasarladığı web-tabanlı eğitimlere bir yenisini daha ekledi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Lisans programına devam eden birinci sınıf öğrencilerine verilen web-tabanlı eğitimleri 2016-2017 akademik yılında bünyesine katan İngilizce Hazırlık Okulu, online programını genişleterek YDÜ Hastane personeline özel tasarladığı kursu da bir başka hizmet olarak sunmaya başlayacağı belirtildi.

Web-Tabanlı İngilizce Eğitimi YDü Hastanesi Personeline Özel Tasarlandı

Yakın Doğu niversitesi Hastanesi personeline yönelik programın hayata geçirilmesine kısa bir süre kala personele yönelik bilgilendirme toplantıları yapıldı. YDÜ İnsan Kaynakları Birimi tarafından düzenlenen toplantılarda İngilizce Hazırlık Okulu Fakülte İngilizce Programı Birimi ve Online Kurslar Koordinatörü Uz.Aslı Kasabalı Günhan ve Uzaktan Eğitim Merkezi adına Araş.Gör. Zöhre Serttaş personele kursun içeriği, kursun nasıl takip edilmesi gerektiği, performansın nasıl değerlendirileceği ve teknik olarak sisteme erişebilmek için neler yapılması gerektiği konusunda bilgi verdi.

Uz.Aslı Kasabalı Günhan yaptığı açıklamada, birinci sınıf öğrencileri için tasarlanan program içerisinde çeşitli konularda fonksiyonel dilin öğretildiği bizzat öğretmenlerin rol aldıkları videolar, materyaller, online sınavlar ve çeşitli online kaynakların bulunduğunu belirtti. Günhan , genişletilen ve hastane personeline özel tasarlanan program içerisinde ise yine öğretmenlerin rol alacağı hastane ortamında personelin karşılaşabileceği durumlara yönelik videolar, alana yönelik materyaller ve aktivitelerin bulunacağını söyledi.

Açıklamada, programın iş verimliliğini artırma ve hastalarla iletişim becerilerini geliştirmede önemli rol oynayacağı belirtildi.

