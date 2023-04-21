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YDÜ Hastanesi: Taçoy’un sağlık durumunda endişe edilecek bir durum yok

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy sabah saatlerinde kendisini iyi hissetmemesi üzerine Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne başvurdu. Taçoy’un sağlık durumunda endişe edilecek bir durum olmadığı belirtildi.
YDÜ Hastanesi: Taçoy’un sağlık durumunda endişe edilecek bir durum yok

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy sabah saatlerinde kendisini iyi hissetmemesi üzerine Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne başvurdu. Taçoy’un sağlık durumunda endişe edilecek bir durum olmadığı belirtildi.

BRT muhabirinin Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nden aldığı bilgiye göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy başdönmesi ve halsizlik şikayetiyle bu sabah hastaneye başvurdu.

Burada derhal kontrol altına alınan Taçoy’un sağlık durumunda endişe edilecek bir durum olmadığı belirtilirken ileri tetkikler için bir süre hastanede kalacağı kaydedildi.

BRT

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