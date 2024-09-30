YDÜ Hastanesi, Yapay Zeka Destekli Kanser Tanı Sistemini Kullanan Dünyadaki İkinci Merkez Oluyor

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, yapay zeka desteği ile kanser ve pek çok genetik hastalıkta erken tanı olanağı sağlayan MetaSystems’i kullanmaya başlayan dünyadaki ikinci merkez oldu

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, yapay zeka desteği ile kanser ve pek çok genetik hastalıkta erken tanı olanağı sağlayan MetaSystems’i kullanmaya başlayan dünyadaki ikinci merkez oldu

Yapay zeka desteği ve dünyada ilk kez 20x objektif ile görüntü elde edebilme yeteneği ile devrim yaratan “MetaSystems Yapay Zeka (AI) Destekli Kromozom ve FISH (Fluorescence In Situ Hybridization) Görüntüleme Sistemi”ni kullanmaya başlayan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, dünyada bu sisteme sahip ikinci merkez oldu.

Genetik tarama ve analizler, kanser ve pek çok genetik hastalıkta erken tanı ile uzmanlara erken müdahale imkanı sağlıyor. Kuzey Kıbrıs’ın genetik tanı alanında en gelişmiş merkezlerinden biri olarak öne çıkan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Genetik Tanı Laboratuvarı, son teknoloji sistemlerle hizmet kapasitesini artırmaya devam ediyor.

Yapay zeka desteği ve dünyada ilk kez 20x objektif ile görüntü elde edebilme yeteneği ile devrim yaratan “MetaSystems Yapay Zeka (AI) Destekli Kromozom ve FISH (Fluorescence In Situ Hybridization) Görüntüleme Sistemi”ni kullanmaya başlayan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, dünyada bu sisteme sahip ikinci merkez oldu.

Kansere yönelik genetik taramalar artık 1,5 dakika sürecek!

Genetik analiz süreçlerini çok daha hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirebilen sistem, test sonuçlarının doğruluğu ve kalitesini de önemli ölçüde iyileştiriliyor. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Genetik Laboratuvarı, yeni sistemi sayesinde periferik kan, kemik iliği, amniyon sıvısı, abort materyali, koryon villus materyali ve kordon kanı gibi çeşitli örneklerden elde edilen metafazları yapay zeka desteğiyle analiz edebilecek. Genetik analiz süreçlerine devrim niteliğinde yenilikler getiren bu sistem, yapay zeka desteği ile anormal kromozom yapılarını güvenilir bir şekilde sınıflandırma ve tespit etme imkanı sunuyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Genetik Tanı Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören, “Ortalama süresi 1,5-2 saat süren genetik analizlerin MetaSystems ile yaklaşık 1,5 dakikaya düşecek” ifadesini kullandı.

Aynı anda tarama ve analiz özelliği

Dünyada ilk kez 20x objektif ile görüntü elde edebilme yeteneğine sahip olan bu sistem, FISH taramalarında yüksek hücre sayılarıyla bir bölgeyi bir dakika gibi kısa bir sürede analiz edebiliyor. Ayrıca, kromozom ve FISH taramalarını eş zamanlı olarak gerçekleştirebiliyor. FISH taramalarında aydınlık bir ortamda, immersiyon yağı kullanmadan işlem yapma ve aynı anda hem tarama hem de analiz gerçekleştirme imkânı sunuyor. Bu özellikler, genetik analiz süreçlerinde hız ve verimliliği büyük ölçüde artırıyor.

Prof. Dr. Salih Müjdat Balkan: “Dünyada bu sistemi kullanan ikinci merkez olmamız, Kuzey Kıbrıs ve bölgemizde sağlık alanında öncülüğümüzü pekiştiren önemli bir adım.”

“Genetik tanı süreçlerine yapay zeka destekli sistemler entegre ederek, hastalarımıza en gelişmiş teknolojilerle hizmet vermekten büyük gurur duyuyoruz” diyen Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Salih Müjdat Balkan, “MetaSystems Yapay Zeka Destekli Kromozom ve FISH Görüntüleme Sistemi, hem erken tanı imkanlarını genişleterek kanser ve genetik hastalıklara karşı daha etkili çözümler sunmamıza olanak tanıyor hem de analiz süreçlerimizi hızlandırarak test sonuçlarının doğruluğunu ve güvenilirliğini en üst seviyeye çıkarıyor” ifadesini kullandı.

“Dünyada bu sistemi kullanan ikinci merkez olmamız, Kuzey Kıbrıs ve bölgemizde sağlık alanında öncülüğümüzü pekiştiren önemli bir adım” ifadesini kullanan Prof. Dr. Balkan, “Hastalarımızın sağlığına yönelik en güncel ve yenilikçi çözümleri sunmaya devam edeceğiz” dedi.