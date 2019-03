YDÜ Hastanesi Yaşlılar Haftasını Geriatri Servisindeki Yaşlıların Katılımının Sağlandığı Etkinlikle Kutladı

Her Yıl 18 - 24 Mart Tarihleri Arasında Kutlanan ve Taşıdığı Anlam ile Büyük Önem Taşıyan Yaşlılar Haftası Dolayısıyla, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Tarafından Geriatri Servisindeki Yaşlıların Katılımının Sağlandığı Bir Etkinlik Düzenlendi. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhemşiresi Türkan Şahin Önderliğinde Gerçekleştirilen Etkinlikte, Geriatri Servisindeki Yaşlılar Hastane Ortamından Çıkarılarak Doğa ile İç İçe Olabildikleri Bir Ortamda Eğlenceli Vakit Geçirdiler, Moral Depoladılar.

Her yıl düzenlenen Yaşlılar Haftası etkinlikleri, her daim yaşlıların hayat motivasyonunu yüksek tutmaya, sorunlarına dikkat çekmeye ve her yaştan kesimin yaşlılıkla ilgili bilinçlendirilmesi sağlamaya yönelik gerçekleştiriliyor.

Başhemşire Türkan Şahin: “Yaşlılarımız Kültür Yaşamımızı Yarınlara Taşımayı Sağlayan En Önemli Varlıklarımızdır.”

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhemşiresi Türkan Şahin, Yaşlılar Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamalarda, yaşlıların dünle bugün arasındaki köprü olduğunu, kültür yaşamımızı yarınlara taşımayı sağlayan en önemli varlıklar olduğunu belirtti. Yaşlı bireylerin toplumla bütünleştirilmesi ve yaşama bağlı olmalarının sağlanması gerektiğine dikkat çeken Türkan Şahin,Büyük Önder Atatürk’ün “Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilik­lerine karşı tutumu; o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstası­dır. Geçmişte çok güçlüyken, tüm gücüyle çalışmış olanlara kar­şı minnet hissi duymayan bir milletin, geleceğe güvenle bakma­ya hakkı yoktur!” sözünü hatırlatarak, yaşlılara her zaman değer verilmesi gerektiğini belirtti.

Başhemşire Türkan Şahin: “Hedefimiz Yaşlılarımızın Hak Ettiği Değerde Yaşamasıdır.”

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi geriatri servisinde kalan hastaların moral ve motivasyonunu artırmak amacı ile düzenlenen etkinlik hakkında da konuşan Başhemşire Türkan Şahin, düzenlenen etkinlikte Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi geriatri servisinde kalan yaşlıları farklı yaşam ortamına ulaştırarak mutlu olmalarının amaçlandığını belirtti. Başhemşire Türkan Şahin konuşması şöyle devam etti: “Genç büyüklerimiz diye adlandırılmasını doğru bulduğum yaşlılarımız, hayatımızdaki en önemli varlıklarımızdır. Bu değeri hep hatırlayarak, unutmadan davranılması önemlidir. Bu yüzden yaşlılara saygı ve sevgiyi hatırlatmaya dikkat çekmek için 18-24 Mart tarihleri arasında bir dizi etkinliklerin düzenlenmesi gerekmektedir. Yapılan panel, konferans, sempozyum gibi toplantı ve etkinliklerin dışında da yaşlıları mutlu ve hayata motive eden özel etkinliklerde düzenlenmesi gerekmektedir. Bizde bu düşünce doğrultusunda Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi olarak yaşlılarımız için etkinlik düzenledik. Etkinlikte geriatri servisimizde kalan yaşlılarımız için doğa ile iç içe olabilecekleri bir mekan seçerek öğlen yemeklerini keyifli ve eğlenceli şekilde yiyerek mutlu olmalarını istedik.Etkinlikte yaşlılarımızın yaşadıkları sıkıntıları unutmalarını amaçladık. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi olarak yaşlılarımızın yaptıkları yolculuk sırasında dahi bir nebzede olsun sıkıntılarını ve rahatsızlıklarını unutturmak bile bizim için mutluluk kaynağıdır. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi olarak hedefimiz yaşlılarımızın hak ettiği değerde yaşamasıdır. Bu düşünce ile kurum olarak geriatri servisimizde kalan yaşlılarımız için en yüksek seviyede hizmet vermeye çalışmaktayız.”