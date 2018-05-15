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YDÜ Hastanesi Başhemşiresi Fatma Tezcan: “Hemşire Sağlık Ekiplerinin Vazgeçilmez Üyesidir”

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Başhemşire Fatma Tezcan; “Hemşireler Sağlığı Yüceltmek için Gereken Her Türlü Çabayı Göstermektedir.”
YDÜ Hastanesi Başhemşiresi Fatma Tezcan: “Hemşire Sağlık Ekiplerinin Vazgeçilmez Üyesidir”

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhemşiresi Fatma Tezcan, Sağlıkla İlgilenen En Önemli Ekip Üyelerinden Birinin Hemşireler Olduğunu, Bu Mesleğe Yüklenen Birçok Sorumluluğun Bilinci ile Görevini Yerine Getiren Hemşirelerin, İlk Nefesten Son Nefese Kadar Hastaların Yanında Destek Verdiğini Belirtti.  İlk Hemşire Olan Florance Nightngale’in Anısına İthafen 12 Mayıs’ın Dünya Hemşireler Günü Olarak Kutlandığını Kaydeden Fatma Tezcan, 1888 – 1964 Yılları Arasında Yaşayan İlk Türk Hemşire Safiye Hüseyin Elbi’nin ise Savaş Döneminde Tüm Cephelerde Gönüllü Olarak Görev Aldığını İfade Etti.

Hemşireliğin, yüklenen sorumlulukların bilinci ile görevini yerine getiren, lisans ve lisans üstü eğitim alan profesyonel meslek grubu olduğunu söyleyen Başhemşire Fatma Tezcan, hemşirelerin büyük anlayış ve beceriyle, herhangi bir ırk, inanç, siyasal veya sosyal düzen ayırımı gözetmeksizin hastalarla ilgilendiğini belirtti.  Hemşirelerin hayatı korumak, ızdırabı hafifletmek, sağlığı yüceltmek için gereken her türlü çabayı gösterdiğini söyleyen Başhemşire Fatma Tezcan, bakımı altındaki tüm hastaların bütün değer ve dini inançlarına saygı duyması gerektiğini belirterek şöyle devam etti: “ Hemşireler hayatı ya da sağlığı tehdit edebilecek her türlü girişimden sakınarak, sağlıkla ilgili mesleki bilgi ve becerilerini en üst düzeyde tutmaya çalışır. Sağlık ekibinin bütün üyeleri ile işbirliği yaparak onları destekler. Bunların tümünü yaparken, ululararası hemşirelik ahlak yasasının onurunu korur.”

Başhemşire Fatma Tezcan: “Hemşireler, İlk Nefesten Son Nefese Kadar İnsanoğlunun Yanında Olan, Ona Destek Veren ve Müdahale Eden Sağlık Ekiplerinin Bir Üyesidir.”
Hemşirelerin, ilk nefesten son nefese kadar insanoğlunun yanında olan, ona destek veren ve müdahale eden sağlık ekiplerinin bir üyesi olduğunu söyleyen Başhemşire Fatma Tezcan, sağlığın zorunlu, vazgeçilmez ve hayatın her döneminde ayni önemi koruyan temel ihtiyaçlardan biri olduğunu belirtti.  Bu ihtiyaca cevap veren en önemli meslek grubunun hemşirelik olduğunu kaydeden Başhemşire Fatma Tezcan, hemşirelik mesleğinin sağlık hizmeti veren ekip üyelerinden biri olarak önemli yere sahip olmakla birlikte hak ettiği değeri de göremediğini belirtti.  Başhemşire Fatma Tezcan şöyle devam etti: “Sağlık ekip işidir. Bu ekibin en önemli üyesi de hemşirelerdir. Hemşirelik hem eğitim açısından hem de psikolojik, sosyal ve ekonomik açılardan desteklenmesi gereken bir meslek grubudur.  Hemşirelik özveri, sabır, hoşgörü kavramlarını içinde bulunduran zor bir meslek dalıdır.  Din, dil, ırk ayrımı yapmadan bireylere sağlığını kazandırmak için çalışır.  Hemşireler sağlığı yerinde olmayan, yardıma muhtaç insanlara hizmet etmektedir.  Sağlık hizmetinin yürütülmesinde görevini büyük fedakarlık ve özveri ile yerine getiren meslektaşlarımın hemşireler gününü kutlar hayatlarında başarılar dilerim.”

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