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YDÜ Hastanesi'nde "İnce Bağırsaktan Yeni Mide Yapıldı"

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Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde Kapalı Yöntemle Gerçekleştirilen Mide Ameliyatında İnce Bağırsaktan Yeni Mide Yapıldı
YDÜ Hastanesi'nde "İnce Bağırsaktan Yeni Mide Yapıldı"

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde Kapalı Yöntemle Gerçekleştirilen Mide Ameliyatında İnce Bağırsaktan Yeni Mide Yapıldı

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde dünyada sayılı merkezde yapılabilen bir operasyon daha gerçekleşti. Mide kanserine yakalanan 42 yaşındaki Zarif Hacıküçük’ün midesi ile mideyi besleyen ana damarı kaplayan tümör çok yüksek riskli bir operasyonla çıkarıldı. Kapalı yöntemle gerçekleştirilen operasyon sırasında tamamı alınan midenin yerine ince bağırsaktan yeni mide yapıldı.

Hastalıkla ilgili ilk belirtilerin yutkunma zorluğu, devamında ise kusma ile kendini gösterdiğini ifade eden 42 yaşındaki Zarif Hacıküçük; “Yediklerim mideme inmiyordu. Ne yesem çıkarıyordum. Hastaneye bu şikayetle başvurdum” dedi.

İlk muayenesi Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin gastroenteroloji polikliniğinde gerçekleştirilen Zarif Hacıküçük’e radyolojik, endoskopik ve patolojik tetkikler sonucu mide kanseri tanısı kondu.

dr.-ahmet-soykurt-ve-hastasi-zarif-hacikucuk.jpgİlk adım onkolojik tedavi

Tanı sonucu gerçekleştirilen tıbbi konseyde hastanın tedavisine onkoloji polikliniğinde kemoterapi tedavisi ile başlanması kararı alındı. Zarif Hacıküçük, onkolojik tedavi sürecini şöyle anlatıyor; “Operasyon öncesi başlanan kemoterapi ve ilaç tedavisi kısa sürede olumlu etkilerini gösterdi. Artık yemeklerimi yiyebiliyordum. Kusma şikayetim tamamen ortadan kalkmıştı. Her geçen gün kendimi daha iyi hissediyordum” 5 aylık kemoterapi tedavisi sonrası tümörü oldukça küçülen Zarif Hacıküçük, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı uzmanı Dr. Ahmet Soykurt tarafından ameliyata alındı. Laparoskopik, yani kapalı yöntemle gerçekleştirilen uzun ve zorlu operasyon başarıyla tamamlanmadı.

İnce bağırsaktan yeni mide yapıldı

Mide kanseri nedeniyle hastaya laparoskopik “total gastrektomi lenf nodu diseksiyonu” ameliyatı yapıldığını söyleyen Uzm. Dr. Ahmet Soykurt açıklamalarını şöyle sürdürdü; “Tümör midenin içini, dışını ve mideyi besleyen ana damarı kaplamıştı. Hastanın sağlığına kavuşması tümörün tamamen çıkarılmasına bağlıydı.  Bu yönde riskli bir ameliyat gerçekleştirildi. Başarılı bir operasyonla midenin tümü ve çevresindeki lenf nodları çıkarıldı. İnce bağırsağın bir bölümü ile yeni bir mide oluşturularak, yemek borusuna bağlandı.”

Laparoskopik Yöntemle Mide Kanseri Ameliyatları Dünyada Sayılı Merkezde Gerçekleştiriliyor

Tüm tanı, tetkik ve tedavi süreci Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde gerçekleştirilen Zarif Hacıküçük, “Doktorlarım sayesinde hastalığıma kısa sürede doğru teşhis kondu. İlk aşamada uygulanan ilaç tedavisiyle iyileşme süreci ile ilgili çok önemli bir ilerleme kaydedildi. Böylece ameliyat şansım doğdu.  Şu anda kendimi iyi hissediyorum. Beni hayata bağlayan Uzm. Dr. Ahmet Soykurt’a, Prof. Dr. Abdulvahit Yükselen’e ve Uzm. Dr. Ömer Diker’e ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Onların deneyimleri, bilgileri ve doğru kararları sayesinde sağlığıma kavuşuyorum” ifadelerini kullandı.

Laparoskopik yöntemle yapılan bu ameliyatın dünyada çok az sayıda merkezde gerçekleştirilebildiğini belirten Uzm. Dr. Ahmet Soykurt ise son olarak “İleri laparoskopik cerrahi deneyim gerektiren bir ameliyattı. Tam teşekküllü Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde, tanı ve tedavi için gerekli tüm donanımın bulunması hastamızın kısa sürede sağlığına kavuşmasına büyük katkı sağladı” açıklamasında bulundu.

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