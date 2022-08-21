  • BIST 3.020,20
  • Altın 1015.661
  • Dolar 18.0833
  • Euro 18.1498
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAÇocuğunuza doğru yaklaşım önerileri!

YDÜ Hastanesinde Nükseden ileri evre karın kanserinde yeni uygulama: HIPEC yöntemi

» »
İleri evre karın kanserlerinde, geleneksel onkoloji yöntemlerinden cevap alamayan hastalarda uygulanan HIPEC yöntemi, Kıbrıs’ın kuzeyinde de uygulanmaya başladı.
YDÜ Hastanesinde Nükseden ileri evre karın kanserinde yeni uygulama: HIPEC yöntemi

İleri evre karın kanserlerinde, kemoterapi gibi geleneksel onkoloji yöntemlerinden cevap alamayan hastalarda uygulanan HIPEC yöntemi, Kıbrıs’ın kuzeyinde de uygulanmaya başladı.

Yetkin kadro ve üst düzey donanıma sahip sınırlı sayıda hastanede uygulanabilen yöntem, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde uygulandı.

Karın içi organlarda başlayarak, tüm karın içine ve diğer karın içi organlara yayılan ileri derece kanser hastalarında kullanılan HIPEC yöntemi, kemoterapi gibi geleneksel onkoloji yöntemlerinden cevap alamayan hastalarda uygulanıyor. Hastanın yaşam kalitesini yükselterek, yaşam süresini uzatmayı amaçlayan yöntem; daha çok periton kanserleri, apendiks kanserleri, kalın barsak kanserleri, over kanserleri ve mide kanserleri gibi karın içi kanserlerde kullanılıyor.   

Kemoterapiden cevap alamayan 65 yaşındaki erkek hasta, HIPEC yöntemi ile tedavi edildi…

Yaklaşık 10 yıl önce geçirdiği kolon kanseri nükseden ve kanserli tümörlerin tüm karın içine ve karın içi organlara yayılması nedeniyle, kemoterapiden cevap alamayan 65 yaşındaki erkek hasta, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde cerrahi ile kemoterapiyi birleştiren HIPEC yöntemi ile tedavi edildi.

İleri evre karın kanserlerinde; yetkin kadro ve üst düzey donanıma sahip sınırlı sayıda hastanede uygulanabilen yöntemle, gözle görülen kanserli tümörler cerrahi ile temizlendikten sonra, 42 derecede ısıtılmış sıcak kemoterapi ilaçlarıyla bütün karın içi yıkanarak kalan mikroskobik tümörler de yok ediliyor. 

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde 4 saat süren bir operasyonla, Op. Dr. Ahmet Soykurt ve ekibi tarafından gerçekleştirilen HIPEC ameliyatının ardından, 65 yaşındaki hastanın tedavisine Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde devam edilecek. 

HIPEC’le karın içine yayılan mikroskobik tümörler yok ediliyor

Karın içi organlarda başlayarak, tüm karın içine ve diğer karın içi organlara yayılan ileri derece kanser hastalarında kullanılan HIPEC yöntemi, kemoterapi gibi geleneksel onkoloji yöntemlerinden cevap alamayan hastalarda uygulanıyor. Hastanın yaşam kalitesini yükselterek, yaşam süresini uzatmayı amaçlayan yöntem; daha çok periton kanserleri, apendiks kanserleri, kalın barsak kanserleri, over kanserleri ve mide kanserleri gibi karın içi kanserlerde uygulanıyor.  

Op. Dr. Ahmet Soykurt: “42 dereceye kadar özel cihazlarla ısıttığımız kemoterapötik ajanları, yine özel bir cihazla hastanın karın içerisine uyguluyoruz”

Operasyonu gerçekleştiren Op. Dr. Ahmet Soykurt, dünyada yüksek donanıma sahip merkezlerde gerçekleştirilebilen HIPEC yönteminde ilk aşamada hastanın, karın içinde kanser tutulumu görülen tüm organlarını gözle görülen tümörlerden temizlediklerini söylüyor. Op. Dr. Ahmet Soykurt , “Cerrahi müdahale ile karın içini mümkün olduğu kadar tümörsüz hale getirdikten sonra, 42 dereceye kadar özel cihazlarla ısıttığımız kemoterapötik ajanları, yine özel bir cihazla hastanın karın içerisine uyguluyoruz. Burda amaç, mikroskobik tümör hücrelerinin yok edilmesidir. Kemoterapi ilaçlarının doku içerisine daha iyi nüfuz etmesi için 42 dereceye kadar ısıtıyoruz” değerlendirmesini yaptı. 

Yöntemi, KKTC’de ilk kez, 65 yaşındaki hastaya başarıyla uyguladıklarını ifade eden Op. Dr. Soykurt, gözlem altında tutulan hastanın kısa süre içerisinde normal servise alınarak, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Onkoloji Servisinde takibine devam edileceğini söyledi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İnşaatta çalışırken duvar üzerine yıkıldı.. 2 kişi tutuklandı...21 Ağustos 2022 Pazar 09:46
  • Gazimağusa'da uyuşturucu, tabanca ve mermi operasyonu!21 Ağustos 2022 Pazar 09:43
  • Bakan Altuğra:10 müteahhit Yeni Girne Hastanesi’nin tamamlaması adına teklif verdi20 Ağustos 2022 Cumartesi 18:53
  • UBP'de tek adaylı kurultay hazırlığı iddiası!20 Ağustos 2022 Cumartesi 18:48
  • Belediyeler Yasası Çarşamba günü Meclis’te20 Ağustos 2022 Cumartesi 18:45
  • “Plastik Ürünlerin Çevre Üzerindeki Etkisinin Azaltılmasına İlişkin Tüzük” kamuoyunun bilgisine sunuldu20 Ağustos 2022 Cumartesi 18:42
  • Ataoğlu:Değerlerimize her zaman sahip çıkacağız20 Ağustos 2022 Cumartesi 18:41
  • Kimlik kartı harçları arttı20 Ağustos 2022 Cumartesi 18:40
  • 2 araç araziye yuvarlandı!20 Ağustos 2022 Cumartesi 18:39
  • 8 kişinin mal varlıklarına tedbir konuldu...Şimdi ne olacak?20 Ağustos 2022 Cumartesi 18:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti