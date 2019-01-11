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YDÜ Hastanesi’nde “Yenidoğan Canlandırma Programı Uygulayıcı Eğitimi” Düzenlendi

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Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde “Yenidoğan Canlandırma Programı Uygulayıcı Eğitimi” Düzenlendi
YDÜ Hastanesi’nde “Yenidoğan Canlandırma Programı Uygulayıcı Eğitimi” Düzenlendi

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Birçok Doktor, Hemşire ve Sağlık Çalışanın Katılım Gösterdiği Yenidoğan Canlandırma Programı Uygulayıcı Eğitimine Ev Sahipliği Yaptı.  Yakın Doğu Üniversite Hastanesi, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi, Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi ve Gazimağusa Devlet Hastanesi Doktor, Hemşire ve Birçok Sağlık Çalışanının Katıldığı Yenidoğan Canlandırma Programı Uygulayıcı Eğitimi’nde, Yenidoğan Canlandırmasında En Güncel Konular Ele Alınarak, Uygulama Eğitimi Gerçekleştirildi.

Amerikan Pediatri Akademisi ve Amerikan Kalp Birliği’nin önerileri doğrultusunda, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Türk Neonatoloji Derneği tarafından yürütülen “Yenidoğan Canlandırma Programı Uygulayıcı Eğitimi”, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü halk sağlığı ekiplerince Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde gerçekleştirildi.  Kursun organizatörlüğünü üstlenen Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yenidoğan Yoğunbakım Uzmanı Doç. Dr. Ceyhun Dalkan kurs hakkında açıklamalarda bulundu.  

Yakın Doğu Üniversite Hastanesi, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi, Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi ve Gazimağusa Devlet Hastanesi doktor, hemşire ve birçok sağlık çalışanının katıldığı eğitimde, 3 gün boyunca teorik ve maket üzerinde pratik eğitimler verildiğini ifade eden  Doç. Dr.  Ceyhun Dalkan şunları söyledi:  “Eğitim sırasında özellikle yüksek oksijen kullanımına ilişkin risklerinin azaltılması ile doğum anında yapılması gereken müdahalelere güncel yaklaşımlar konuları ele alındı.  Her doğum salonunda, doğru müdahalede bulunabilmek adına, NRP sertifikalı en az bir kişinin bulunması önemlidir.  Bu durum olası sakatlık ve sekel oranını düşürmektedir.”

Doç. Dr. Ceyhun Dalkan ; “Doğum Sırasında Oksijensiz Kalma Yenidoğan Döneminin Önemli Bir Sorunu.”

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de doğumda oksijensiz kalmanın yenidoğan döneminin önemli ve önlenebilir sorunu olduğunu söyleyen Doç. Dr. Ceyhun Dalkan, bu sorunla karşılaşan bebeklere erken ve doğru müdahale için doğuma katılan doktor ve hemşirelerin yenidoğan canlandırma konusunda eğitimli ve deneyimli olmasının önemine dikkat çekti.  Bu amaçla Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı uzmanları ile hemşirelerinin düzenli olarak konuya ilişkin kurslarlarla bilgilerini tazelemesi gerektiğini ifade eden Doç. Dr. Ceyhun Dalkan, bu düşünce doğrultusunda Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim dalı doktorları ve hemşirelerinin katılım gösterdiği bir eğitim gerçekleştirildiğini belirtti. 

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