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YDÜ Hastanesi'nden önemli duyuru, Acil Servis hizmetleri ücretsiz

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YDÜ Hastanesi'nden önemli duyuru, Acil Servis hizmetleri ücretsiz
YDÜ Hastanesi'nden önemli duyuru, Acil Servis hizmetleri ücretsiz

DEVLET HASTANESİNDE YAŞANAN YANGIN NEDENİYLE YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ACİL SERVİSİNDE HASTALARA ÜCRETSİZ HİZMET VERİLİYOR

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Müfit C. Yenen, Devlet Hastanesi’nde Dün Sabah Saatlerinde Meydana Gelen Yangın Nedeniyle Halkımızın Sağlık Konusundaki Mağduriyetini Ortadan Kaldırmak, Dayanışma ve Elbirliğiyle Yaraları Sarmak Arzusuyla, Sağlık Bakanlığı ile Koordineli Olarak, Dün İtibarıyle Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Acil Servisine Başvuran Hastalara, Acil Servis Hizmetlerini Ücretsiz Vermeye Başladıklarını Bildirdi.

Prof. Dr. Müfit C. Yenen, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşanan yangın nedeniyle dünden itibaren gerek Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi 153 Acil Servis, gerekse 112 Acil Servis ambulansları ile üniversite hastanelerine hastaların transfer edildiğini söyledi.

Prof. Dr. Müfit C. Yenen; “Yenidoğan Yoğun Bakım Servisimizdeki 13 Bebeğimizin Sağlık Durumu İyi.”

Prof. Dr. Müfit C. Yenen, erken doğum, solunum yetmezliği ve benzeri sebeplerle yenidoğan yoğun bakım servisine 13 bebek getirildiğini ve şuanda tüm bebeklerin sağlıklı olduğunun haberini vermekten mutluluk duyduğunu bildirdi.
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nin, genel yoğun bakım, koroner yoğun bakım ve kalp damar cerrahisi yoğun bakımları ile birlikte tüm diğer servislerine dünden itibaren toplam 97 hasta kabul edildiğini bildiren Prof. Dr. Müfit C. Yenen, ameliyat ihtiyacı olan hastaların operasyona alındığını, yoğun bakımlardaki ve yataklı servislerdeki hastaların tedavilerinin devam ettiğini, hastalardan bir kısmının ise sağlıklı bir şekilde taburcu edildiğini belirtti.

Prof. Dr. Müfit C. Yenen; “Sağlık Bakanlığı ile Koordineli Şekilde Tüm Hizmetler Devam Ediyor.”

Dün itibarıyle acil servise başvuran hastalara, acil servis hizmetlerini ücretsiz vermeye başladıklarını bildiren Prof. Dr. Müfit C. Yenen, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde sağlık ihtiyaçlarını gidermeye yönelik her türlü hazırlığın bulunduğunu, Sağlık Bakanlığı ile koordineli şekilde ameliyatlar dahil tüm sağlık hizmetlerinin devlet hastanemiz hizmet verir duruma gelinceye kadar karşılanacağını, halkımızın bu konuda endişe duymasına gerek olmadığını vurguladı.

Yangın nedeniyle gerek üniversite hastanelerimiz, gerekse devlet hastaneleri sağlık ekiplerinin göstermiş oldukları büyük çaba ve özverili çalışmalar sonucunda, daha büyük acıların yaşanmasının önüne hepbirlikte geçildiğini ifade eden Prof. Dr. Müfit C. Yenen, tüm sağlık çalışanlarına teşekkürlerini ileterek, birlik ve beraberlik içinde tüm zorlukların üstesinden gelinebilineceğini vurguladı.

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