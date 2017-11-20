YDÜ Hastanesi’nin “Yakın Sağlık” Dergisinin 7. Sayısı Yayımlandı...

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi tarafından hayatın en temel ve vazgeçilmez ihtiyacı olan sağlık konusunda güncel bilgileri ve tedavi yöntemlerini aktarmak amacıyla yayımlanan “Yakın Sağlık” dergisinin yedinci sayısı yayımlandı.

Tıp dünyasındaki son yenilikleri okurları ile paylaşmayı amaçlayan, altı ayda bir ücretsiz ve hem Türkçe hem de İngilizce olarak yayımlanan dergi,yedinci sayısında sağlık alanında birçok önemli ve güncel konuyu bünyesinde barındırıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Ülkemizde, dünyada ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde sağlık bilimleri ile tıp alanında kaydedilen güncel bilgi ve gelişmeleri, hastalıkları ve tedavi yöntemlerini insanımıza Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin uzman ve deneyimli doktorlarının bilgi ve tecrübeleri ile en etkin şekilde aktarmayı hedefleyerek yayımlanan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin yayını “Yakın Sağlık” dergisinin yedinci sayısını yeniden okurlarımızla buluşturmanın mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz” denildi.

Özel Dosya Konusu İç Hastalıklar…

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin uzman doktorlarının bilgi birikimlerini paylaştığı yedinci sayıda, Beyin Tümörleri, Lohusalık Dönemi, Kalp Yetersizliği, Şeker Hastalığı ve Göz, Mesane(İdrar Torbası) Kanseri, Ellerde Titreme Esansiyel Tremor, Vücut Şekillendirme, Migren Tipi Baş Ağrısı ve Botox, Burun Kanamaları, Kaburga Kırıkları, Horlama, Bel Fıtığı, Aort Kapağı Tedavisi ile daha birçok konuda bilgiler yer alıyor.

Özel dosya konusu İç Hastalıklar olan dergide;Tiroid Bezi ve Hastalıkları, Hipertansiyon,Gebelik Diyabeti, Protein Tozları, Ramatoit Artrit,gibi konuların yanı sıra ortopedi, cerrahi, bakım ve sağlık, beslenme ilehasta güvenliği kültürü kadar birçok özel yazı bulunuyor.

Çocuk Hastalıkları Dikkate Çekildi…

Yakın sağlık dergisinin yedinci sayısında çocuk hastalıkları, sağlığına dadikkat çekildi. Çocuklarda Astım, Çocuklarda Vezikoüreteral Reflü, Çocuklarda Depresyon, Gelişimsel Kalça Displazisi, Göz Muayenesi hakkında bilgiler paylaşılırken, Boşanma Kararının çocuklara söylenmesi konusu da dergide ele alındı.

Doç. Dr. İrfan S. Günsel: “Yaşama Değer Katmak ve Toplum Sağlığına Destek Olmak Önceliğimiz…”

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel derginin yedinci sayısında yazdığı yazısında, yaşama değer katmayı ve toplum sağlığına destek olmayı birinci öncelik olarak kabul ettiklerini belirterek sağlık sektöründeki son gelişmeleri takip ettiklerini söyledi.

“Yakın Sağlık” dergisinin sağlık sektörüne yön veren bir kaynak olarak kabul edilmeye başlandığını dile getiren Doç. Dr. Günsel, sağlık alanına yeni değerler kazandıran uzman ekip ile yenilikçi, gelişime açık ve dünyayı okumasını bilen bireyler yetiştirdiklerini ve hastalara uzman ellerde tedavi olma imkanı sağladıklarını ifade etti.

Katarakt ameliyatlarının daha hızlı yapılmasını sağlayan, hata payını düşürecek ameliyat aleti çalışmaları yürüttüklerini ve ilk denemede olumlu sonuçlar aldıklarını anlatan Doç. Dr. İrfan Günsel, “ En son teknolojiye uyum sağlayan yapımız ve inovasyon odaklı anlayışımızla sağlık hizmetlerimizi tüm bireylere ulaştırmanın gayreti içerisindeyiz. Sağlık alanında hep bir adım önde olma vizyonumuzla, geleceğin sağlık hizmetlerini bugünden sunmayı hedefliyoruz ve bu yolda büyük adımlar atıyoruz” şeklinde konuştu. Sözlerinin sonunda ülkemize yeni sağlık alanları kazandırma çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Doç. Dr. Günsel, Kıbrıs’taki ikinci en büyük donanımlı diş hastanesi olma özelliğini taşıyan “Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Diş Hastanesi’ni” hizmete geçirdiklerini söyledi.