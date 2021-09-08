YDÜ Hastanesi PCR ve ücretsiz antijen testlerinin yapılabileceği gün ve saatler güncellendi

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Gazimağusa, Güzelyurt ve Bafra dispanserlerinde PCR ve ücretsiz antijen testlerinin yapılabileceği gün ve saatler güncellendi

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Gazimağusa, Güzelyurt ve Bafra dispanserleri ile Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde COVID-19 aşılı veya 18 yaş altındakilere ücretsiz olarak yapılan antijen testlerinin yapılabileceği gün ve saatler güncellendi. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi antijen ve PCR testleri için saat sınırlaması olmadan 7/24 hizmet vermeye devam ediyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Gazimağusa ve Güzelyurt dispanserlerinde ise ücretsiz antijen testi hizmeti Cumartesi Pazar dahil haftanın 7 günü 08.00-20.00 saatleri arasında verilmeye başlandı. Bafra dispanserinde ise antijen testi 7/24 yapılırken, PCR testi yine haftanın her günü 08.00-12.00 saatleri arasında yapılıyor.

COVID-19 aşılı veya 18 yaş altındaki kişilerin ücretsiz olarak antijen testi yaptırabilmesi için https://basvuru.lab.gov. ct.tr/?signup=true linki üzerinden kayıt formunu doldurması gerekiyor.