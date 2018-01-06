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YDÜ Hatay BŞB ile liderlik maçında

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YDÜ Hatay BŞB ile liderlik maçında
Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin ilk devre son maçında Hatay BŞB takımı ile karşılaşıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi 11 galibiyet ile ligde averajla lider konumda bulunurken, Hatay BŞB de aynı galibiyet sayısıyla ikinci sırada bulunuyor. Zirvenin iki güçlü takımı haftanın maçında 2017-2018 sezonunun ilk devresini lider tamamlama mücadelesi verecekler. 

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada müsabaka, 7 Ocak 2017 Pazar günü, KKTC saati ile 14.00, TSİ ile 15.00’de Caferağa  Spor Salonu’nda oynanacak.

Zafer Kalaycıoğlu: “Liderlik Mücadelesinin Olacağı Çekişmeli Bir Maç Olacak…”

Hatay BŞB maçıyla birlikte ligin ilk devresini kapatacakları maçı değerlendiren Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, iki takımın da liderlik mücadelesi vereceğini belirtti.
Zor bir maç olacağını ifade eden Başantrenör Kalaycıoğlu, “İki takımın da ligde birer mağlubiyeti var ve her iki takım da ligin ilk yarısını lider bitirmek istiyor. Biz de ligin ilk yarısını lider bitirmek için bütün konsantrasyonumuzu sahaya yansıtacağız. Euroleauge’de zorlu deplasmanda UMMC Ekaterinburg karşısında aldığımız mağlubiyeti unutup çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Liderlik için en iyi şekilde mücadele edeceğiz” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi Avantaj Yakalamak İstiyor…

Ligi lider bitirmenin Türkiye Kupası eşleşmelerinde önem taşıdığına dikkat çeken Kalaycıoğlu, “Lider olduğunuz zaman eşleşmelerde ilk turda sekizinci bitiren takımla oynuyorsunuz. Ardından da ligi dördüncü ve beşinci sırada tamamlayan takımların galibiyle mücadele ediyorsunuz. Biz de Türkiye Kupası sıralaması açısından önem taşıyan lig birinciliğini elde etmek ve hedeflerimize ulaşmak için maçı kazanmak istiyoruz. Oyuncularımız da bu maçın öneminin farkında,  onlara güveniyorum” şeklinde konuştu.

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