YDÜ, Hatay'ı konuk edecek

Kadınlar EuroCup’ta 3. tura yükselen Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 15. Haftasında Hatay BŞB ile mücadele edecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Yakın Doğu Üniversitesi’nin ev sahibi olduğu maç, 29 Ocak 2017 Pazar günü saat 16:00’da İstanbul, Cafer Ağa Spor Salonu’nda oynanacak.

Kalaycıoğlu: “Yükselen Bir Grafik Çizen Takım Karşısında Dikkatli Oynamamız Gereken Bir Maç...”

Ev sahibi oldukları Hatay BŞB maçını değerlendiren Yakın Doğu Üniversitesi Baş Antrenörü Zafer Kalaycıoğlu, şu anda ligin lider takımı olan Fenerbahçe’yi yenerek Cumhurbaşkanlığı kupasını kazanan bir takımla mücadele edeceklerini ve dikkatli olması gerektikleri bir maç olduğunu söyledi. Hatay’ınhem Euroluegue hemde Türkiye liginde yükselen bir grafik çizen bir takım olduğunu ifade eden Baş Antrenör Kalaycıoğlu; “Onlar için Türkiye kupasına kalmak önemliydi ve BOTAŞ’ı yenerek 8. takım olarak kupaya kaldılar. Geçen yıl ligde final oynamışlardı. Bu yıl ise Fenerbahçe’yi yenerek Cumhurbaşkanlığı kupasını kazandılar. Dolaysıyla dikkatli olmamız gereken bir takım ve maç. EuroCup mücadelesinde 2. tur maçlarımız vardı. 3. tur maçlarına kadaro Avrupa rehavetini üzerimizden atıp şimdi lige konsantre olmamız gerekiyor. EuroCup’ta aldığımız galibiyetlerle 3. tura çıkma başarısının verdiği mutluluk ve motivasyonla Türkiye ligindeki başarımızı sürdürmeyi istiyoruz. Oyuncularım hedeflerimiz doğrultusunda sahada ne yapması gerektiğini biliyorlar onlara güveniyorum” şeklinde konuştu.