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YDU Hayvan Hastanesi’nde Uygulanan Veteriner Fizyoterapi Tedavisi,Hayvanların Yaşam Süresini ve Kalitesini Artırıyor

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KKTC’de Klinik Olarak Sadece Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesi’nde Uygulanan Veteriner Fizyoterapi Tedavisi, Hareket ve Fonksiyonu Geliştirerek Hayvanların Yaşam Süresini ve Kalitesini Artırıyor
YDU Hayvan Hastanesi’nde Uygulanan Veteriner Fizyoterapi Tedavisi,Hayvanların Yaşam Süresini ve Kalitesini Artırıyor

Fizyoterapi tedavileri ile hayvan dostlarımızın yaşam sürelerini ve hayat kalitelerini yükseltmek mümkün. KKTC’de konunun tek uzmanı olan Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Görevlisi ve Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesi Fizyoterapisti Neyran Altınkaya, hayvan fizyoterapi uygulamaları hakkında bilgiler verdi. Fzt. Altınkaya, günümüzde fizyoterapi uygulamalarının özellikle at, köpek ve kedilerin tedavilerinde kullanıldığını söyledi. Ayrıca çiftlik hayvanları, kuşlar, sürüngenler ve bazı vahşi hayvanlarda da uygulanabiliyor.

Veteriner Fizyoterapi, son dönemlerde veteriner tıbbın en gözde alanlarından biri olarak öne çıkıyor. Veteriner Fizyoterapi, özellikle küçük hayvanların ve atların ortopedik ve nörolojik hastalıklarında, ağrılı durumlarda, yürüyüş problemlerinde ve sporcu hayvanlarda fonksiyonu arttırmak için kullanılıyor.

Hayvanlarda fizyoterapi, KKTC’de klinik olarak sadece Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesi’nde uygulanıyor. Yakın Doğu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nde ise ülkemizin ve Türkiye’nin ilk “Hayvanlarda Fizyoterapi” lisans dersi açıldı.

Hayvanlarda Fizyoterapi Uygulamaları Hareket ve Fonksiyonu Geliştirerek Hayvanın Yaşam Kalitesini Artırıyor...

Fzt. Neyran Altınkaya, hayvanlarda fizyoterapi uygulamalarının, ağrıyı azaltmak, iyileşmeyi hızlandırmak, kas kütlesini korumak, kas gelişimini ve eklem stabilitesini desteklemek, eklem esnekliğini korumak, derin duyuları, denge ve koordinasyonu geliştirmek, dejeneratif eklem hastalıklarından korunmak, kardiyovasküler dayanıklılığı geliştirmek amacıyla yapıldığını belirtti. Fizyoterapi yöntemi ayrıca cerrahi sonrası komplikasyonların önlenmesinde de etkili oluyor.

Hayvanlarda Fizyoterapi Hangi Alanları Kapsıyor...

Hayvanlarda Fizyoterapi uygulamaları kas-iskelet sistemi yaralanmaları, ortopedik fizyoterapi, nörolojik fizyoterapi, solunum yolları (respiratuar) fizyoterapisi, geriatrik fizyoterapi ve spor yaralanmaları olarak sınıflandırılıyor. Manuel terapiler, fiziksel modaliteler ve egzersiz tedavisi olarak üç başlıkta toplanan tedavi, vücuda dışarıdan uygulanan sıcak, soğuk uygulamalar, elektrik akımları, masaj, pasif egzersizler ve aktif egzersizlerle yapılıyor. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon mezunu olan veya veteriner hekimi olup hayvanlarda fizyoterapi yüksek lisans programını bitiren kişiler, hayvanlara fizyoterapi uygulayabiliyor. Her iki fakülteden mezun kişiler de hayvan fizyoterapisi ile ilgili sertifika programlarına katılarak terapist uygulamaları yapabiliyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesi’nde Uygulanıyor...

Hayvan Fizyoterapinin KKTC’de klinik olarak ilk kez Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesi’nde uygulandığına dikkat çeken Altınkaya, burada uygulanan tedaviler sayesinde hayvanların artık sakat kalmaktan kurtulduğunu söylüyor. Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesi’nde kurulan Fizik Tedavi Departmanı’nda fizik tedaviye ihtiyacı olan hayvanların tedaviler yürütülüyor. Fzt. Altınkaya, “Multidisipliner olarak yürüttüğümüz Elektroterapi, Egzersiz tedavileri ve manuel terapilerle çok olumlu sonuçlar aldık. Hayvan sahiplerinin fizyoterapi uygulamalarından haberdar olması ve farkındalıklarının artmasıyla çok daha yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanacak” dedi.

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