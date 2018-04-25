  • BIST 107.401
  • Altın 174,218
  • Dolar 4,0989
  • Euro 4,9911
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 25 °C
FLAŞ HABERKulisler hareketlendi...Bomba gelişme! Abdullah Gül kararı verdi! Yarın açıklıyor...

YDÜ Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hemşireliği Kongresi’nde Temsil Edildi

»
Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ümran Dal Yılmaz, Antalya’da düzenlenen 16. Ulusal Cerrahi Hemşireliği Kongresi’ne katıldı.
YDÜ Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hemşireliği Kongresi’nde Temsil Edildi

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, kongrede  panelist ve oturum başkanlığı yaparak  yer alan Doç. Dr. Ümran Dal Yılmaz, “Yandaş Hastalıkları Olan Cerrahi Hastalarda Bakım” konulu panelde “Antikoagülan Kullanan Hastalar” konusunda bir sunum gerçekleştirdi. Doç. Dr. Yılmaz sunumunda, antikoagülan ilaçların tanımı, yan etkileri, ilaç kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili bilgiler paylaştı.
Antikoagülan ilaçların Pıhtılaşma faktörlerinin etkinliğini ya da sentezini bozarak pıhtılaşma sürecini inhibe eden ve kanın koagülasyon yeteneğini azaltan ilaçlar olduğunu belirten      Doç. Dr. Dal Antikoagülanlar (varfarin) ve Antiagregan ilaçların (aspirin ve klopidogrel)  Kardiyo-serebrovasküler hastalıklar ve embolik olayların primer ve sekonder tedavisinde sık kullanılan ajanlar olduğunu söyledi.

Doç. Dr. Ümran Dal Yılmaz; “Antikoagülan İlaçların Bilinen En Önemli Yan Etkisi Kanamadır”
Antikoagülan ilaçların bilinen en önemli yan etkisinin kanama olduğunu belirten Doç. Dr. Dal, Düşük Molekül Ağırlıklı Heparin (DMAH), standart heparine göre daha az kanamaya neden olduğunu vurgulayarak “Heparin, yarı ömrünün kısa olması, aktive parsiyel tromboplastin zamanı (aPTZ) ile etkinliğinin izlenebilmesi ve protamin sülfat ile tamamen nötralize edilebilmesi nedeniyle kanama riski yüksek hastalarda DMAH’lara göre daha avantajlıdır” dedi.

Hayati Önem Taşıyan Yan Etkileri Nedeniyle Antikoagülan İlaç Kullanan Cerrahi Hastaların Dikkatli Değerlendirilmesi Gerekiyor…
Sunumunda Cerrahi hastalarının Antikoagülan ilaç kullanamında dikkatli olunması gerekitğne dikkat çeken Doç. Dr. Dal, şunları kaydetti: “2017 Avrupa Kardiyoloji Derneğinin (ESC) Güncellemesinde,  acil olmayan cerrahi girişimlerin Perkütan Girişimlerden sonra en az bir ay süre ile ertelenmesi gerektiği vurgulanmaktadır. İkili antitrombosit tedavi (İATT) kullanan hastalarda çok zorlayıcı bir cerrahi türü değilse aspirinin sürdürülmesi gerektiği belirtilmektedir ve bu hastalarda acil bir cerrahi girişim gerekmesi durumunda intravenöz antitrombosit ilaçlar ile köprüleme tedavisinin yapılması gerekir.  Ameliyat Sonrası dönemde, kanama kontrolü sağlandıktan sonra en erken dönemde Yeni Oral Antikoagülanlar İlaç tedavisinin yeniden başlanması önerilmektedir (düşük kanama riski olan hastalarda 24, yüksek kanama riski olan hastalarda 48-72 saat içinde). Ancak bazı hastalarda cerrahi girişim sonrası oral yolla ilaç kullanılamayacaksa DMAH’e gereksinim duyulabilir.” 

“Antikoagülan İlaçların Güvenli Kullanımında Hemşirenin Sorumluluklarını Bilmesi ve Yerine Getirmesi Hasta Güvenliği Açısından Son Derece Önemlidir.”
Hemşirelerin, uygulanan ilaç ve tedavilerin etki ve yan etkileri konusunda yeterli bilgiye sahip olmaları gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Dal, “Antikoagülan İlaçların Güvenli Kullanımında hemşirenin sorumluluklarını bilmesi ve yerine getirmesi hasta güvenliği açısından son derece önemlidir” dedi. Doç. Dr. Dal ayrıca, hemşirelerin ilaç yönetiminde ve hasta eğitimindeki rolleri geliştikçe, Farmakoloji bilgisinin giderek daha önemli bir hale geldiğini belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Estonya Tartu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eiki Berg Yakın Doğu Üniversitesi’nde Seminer Verdi…24 Nisan 2018 Salı 19:28
  • DAÜ’nün Bankacılık ve Finans Konferans bildirisi Springer’da yayımlandı24 Nisan 2018 Salı 19:25
  • YDÜ “Koleksiyon / TSMD Mimarları Ağırlıyor” sergilerine ev sahipliği yapıyor24 Nisan 2018 Salı 12:57
  • İlkokullar arası kompozisyon yarışması24 Nisan 2018 Salı 12:54
  • 3. Uluslararası Bankacılık ve Finans Perspektifleri Konferansı DAÜ’de başlıyor 24 Nisan 2018 Salı 11:47
  • Yakın Doğu Üniversitesi başarıyla temsil edildi23 Nisan 2018 Pazartesi 12:20
  • Nobel Kimya Ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar ülkemizde23 Nisan 2018 Pazartesi 09:58
  • Ünlü oyuncu Günsür hayranları ile LAÜ’de buluşacak22 Nisan 2018 Pazar 17:09
  • “KKTC'de Sinema'nın Sektörleşme Sorunsalı: Somut Çözüm Önerileri”22 Nisan 2018 Pazar 17:07
  • LAÜ yaşlıları unutmadı20 Nisan 2018 Cuma 19:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti