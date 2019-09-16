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YDÜ Hukuk ve Toplum Merkezi’nin düzenlediği uluslararası yaz okulu tamamlandı

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Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk ve Toplum Merkezi’nin düzenlediği uluslararası yaz okulu tamamlandı
YDÜ Hukuk ve Toplum Merkezi’nin düzenlediği uluslararası yaz okulu tamamlandı

Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk ve Toplum Merkezi’nin, Saraybosna Üniversitesi Hukuk Fakültesi, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü ve Saraybosna Hukuk Derneği ile ortaklaşa düznelediği “Çatışma Sonrası Toplumlarda Güncel Hukuksal Sorunlar” konulu uluslararası yaz okulu sona erdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, dünyanın çeşitli üniversitelerinden gelen akademisyenlerin ders verdiği ve 19 ülkeden 27 lisans ile lisansüstü öğrenci ve genç profesyonel hukukçuların katıldığı yaz okulunda “Çatışma Sonrası Toplumlarda Devletin İnşası ve Yetki Paylaşımı” teması işlendi.

Yakın geçmişinde çatışma yaşamış toplumların ortak sorunlarının karşılaştırmalı perspektiflerden incelendiği yaz okulunda Viyana Üniversitesi’nden  Prof. Dr. Ebrahim Afsah Pretoria Üniversitesi’nden Prof. Dr. Jan Erk, Canterbury Christ Church Üniversitesi’nden Prof. Dr. Soeren Keil, Priştine Üniversitesi’nden Prof. Dr. Enver Hasani, MEF Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ozan Erözden,  Yakın Doğu Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Aydın Atılgan, Saraybosna Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Midhat Izmirlija, Adnan Kadribasic ve Ergün Olgun tarafından dersler verildi.

Çatışma Sonrası Toplumlarda Devletin İnşası, Çatışma Sonrası Toplumlarda Yetki Paylaşımı: Bosna, Myanmar, Suriye Örnekleri, Geçiş Dönemi Adalet Uygulamalarına Giriş, Bosna-Hersek'te Ortaklaşmacı Demokrasi Uygulamaları, Kosova'da Devletin İnşası, Afrika Federal Devlet Modelleri gibi bir çok başlıkta ders anlatımları yapıldı.

Parlamenter Sistem İşleyişi İle İlgili Bilgilendirildiler…

Yakın Doğu Üniversitesi ile ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nde gerçekleştirilen derslerin yanı sıra katılımcılar, Lefkoşa ve Girne bölgesindeki tarihi yerleri de ziyaret ettiler. KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay tarafından Meclis binasında ağırlanan katılımcılara, Kıbrıs Sorunu’nun güncel durumu, KKTC’deki Parlamenter Sistemin işleyişi ve diğer güncel konular hakkında bilgiler verildi.  Program sonunda katılımcılara sertifika verildi.

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