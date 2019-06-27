YDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunları diplomalarını aldı

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Büyük Salon’da yer alan törene, Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Aytaç Çaluda, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Bektaş, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerife Eyüpoğlu, bölüm başkanları, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Tören Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kıbrıs Türkleri’nin Lideri Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş ve aziz şehitler için bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Hukuk Fakültesi bölümü öğrencilerinden oluşan müzik grubunun sunduğu müzik dinletisi törene damgasını vurdu. Törende, mezun lisans öğrencileri adına Selin Demirtaş, konuşma yaptı.

Akademik Bilgileri Dünya Perspektifini Değiştirecek…

Selin Demirtaş, dünya perspektifini değiştirecek, sorunları savaşla çözmek yerine akademik bilgileriyle çözebilecek potansiyele sahip bireyler olarak mezun olduklarını dile getirdi. Dünyayı daha yaşanılabilir hale getirmek için çalışacaklarını ifade eden Demirtaş; “Biliyoruz ki bir insan kolay yetişmiyor. Her bir karesini ilmek ilmek dokumak ve hiçbir şeye harcanmadığı kadar emek harcanıyor. Bütün bunları biliyoruz ve tüm üniversite hayatımız boyunca arkamızda duran ailelerimiz ve bir arkadaş, ağabey, abla gibi elimizden tutan ve bize bildiği her şeyi sabırla aktarmaya çalışan hocalarımız bu noktada büyük bir teşekkürü hak ediyorlar. Savaşların olmadığı, daha adaletli daha temiz bir dünya dileğiyle” diyerek sözlerini sonlandırdı.

İhtiyaçları Karşılayabilen Dünya Piyasalarında Rekabetçi Bireyler Yetiştiriyoruz…

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerife Eyüpoğlu da törende yaptığı konuşmada, hem ulusal piyasaların ihtiyaçlarını karşılayabilen, hem de dünya ölçeğinde yarışabilecek özelliklere sahip mezunlar yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Fakültenin 5 programının uluslararası akreditasyon kurumlar tarafından akredite edildiğini belirten Prof. Dr. Eyüpoğlu; “İşletme, Bankacılık ve Finans, Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler programlarımız FIBAA tarafından akredite olmuşken Bilgisayar Enformatik programımız da ASIIN tarafından akredite edildi. Bu prestijli kurumlardan kalite onayı almamız verdiğimiz kaliteli eğitimin çok önemli bir göstergesidir” dedi.

Mezun olan öğrencilere de seslenen Prof. Dr. Şerife Eyipoğşu, bir bitişin değil, birçok başlangıcın yaşandığı gündür. Bugünden itibaren hayat mücadelesi başlıyor ve bizleri en iyi yerlerde en iyi şekilde temsil edeceksiniz. Unutmayın ki, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak, sizlere, elimizden geldiği kadarıyla destek olduk, bugünden sonra da sizin yanınızda var olmaya ve destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Babadan Diploma Takdimi…

Konuşmaların ardından fakülteden dereceyle mezun olan öğrencilere madalya ve diplomaları Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Bektaş ile Prof. Dr. Şerife Eyüboğlu tarafından takdim edildi. UBP Milletvekili Aytaç Çaluda’nın Siyaset Bilimi Bölümünden mezunu olan oğlu Mustafa Çaluda‘ya diplomasını takdim etmesiyle başlayan seremonide, öğrencilere diplomaları takdim edildi. Mezuniyet töreni öğrencilerin keplerini havaya atmasıyla sona erdi.