YDÜ ile Birleşik Arap Emirlikleri’nden Sharjah Üniversitesi, iş birliği yapmak üzere protokol imzaladı

Yakın Doğu Üniversitesi ile Birleşik Arap Emirlikleri’nden Sharjah Üniversitesi, akademik ve araştırma alanlarında iş birliği yapmak üzere protokol imzaladı

Yakın Doğu Üniversitesi, Birleşik Arap Emirlikleri’nin önemli üniversitelerinden Sharjah Üniversitesi (University of Sharjah), akademik ve araştırma alanlarında iş birliği yapmak üzere protokol imzaladı. Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Tamer Şanlıdağ ile Sharjah Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Çalışmalardan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Maamar Bettayeb’in imzalarıyla yürürlüğe giren protokol ile iki üniversite arasında akademik çalışmalar ve araştırmalarda iş birliği yapılacak.

2021 yılı içerisinde yayımladığı bilimsel makale sayısı 1.600’ün üzerinde olan Yakın Doğu Üniversitesi, AD Scientific Index’in “En İyi Üniversiteler 2022” listesinde 15.175 üniversite arasında dünya genelinde 552’inci sırada yer alırken Sharjah Üniversitesi de aynı listede ilk binde yer alıyor. İmzalanan anlaşma ile Yakın Doğu Üniversitesi’nin iş birliği yaptığı kurum ve üniversite sayısı da 150’ye yaklaşmış oldu.

İş birliği protokolü ile iki üniversite, ortak araştırma faaliyetlerinin yanı sıra; öğrenci, bilimsel kaynak, araştırmacı, öğretim üyesi ve idari üye değişimi, ikili akademik programlar, ortak uluslararası çalıştaylar, konferanslar ve seminerler düzenlemek için iş birliği yapacak. Aynı zamanda, ortak altyapı/araştırma merkezleri, araştırma laboratuvarları ve çalışma grupları oluşturmak için de Yakın Doğu Üniversitesi altyapı desteği verecek.

Ortak çalışmaların ilk adımları da atıldı. Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde Ocak ayında açılan ve yapay zeka destekli “çok kriterli karar alma” modelini, dünyada sağlık süreçlerine uygulayan ilk merkez olan Sağlıkta Yöneylem Merkezi’nin, Sharjah Üniversitesi’nde de kurulması için ortak çalışmalar başladı. Yakın Doğu Üniversitesi Sağlıkta Yöneylem Merkezi Müdürü Doç. Dr. Dilber Uzun Özşahin çalışmaları koordine etmek için bir süredir Birleşik Arap Emirlikleri’nde çalışmalar yürütüyor.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Daha iyi bir dünya ve insanlığa hizmet için yürütülen bilimsel çalışmalarda, aslolan rekabet değil iş birliğidir.”

Farklı kültürlerden ve bölgelerden araştırmacıların iş birliği içerisinde yürüttüğü araştırmaların önemine değinen Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Daha iyi bir dünya ve insanlığa hizmet için yürütülen bilimsel çalışmalarda aslolan rekabet değil iş birliğidir” ifadesini kullandı. Yakın Doğu Üniversitesi’nin pek çok uluslararası yükseköğrenim değerlendirme kuruluşu tarafından farklı alanlarda dünyanın en iyi üniversiteleri arasında gösterildiğine değinen Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “AD Scientific Index’in ‘En İyi Üniversiteler 2022’ listesinde 15.175 üniversite arasında dünya genelinde 552’inci sırada gösterilen Yakın Doğu Üniversitesi, Times Higher Education tarafından eğitim kalitesinde dünyada ilk 10’da gösterilirken; ‘Bilgisayar Bilimleri’ ve ‘Mühendislik’ alanlarında da dünyanın en iyi ilk 250 üniversitesi arasında yer alıyor. Ayrıca geçen hafta Shanghai Ranking’in açıkladığı sıralamada, ‘Elektrik ve Elektronik Mühendisliği’ alanında, KKTC’den listeye giren tek üniversite olarak 301-400 bandında yer aldı” ifadelerini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin dünyanın pek çok bölgesinden ve ülkesinden üniversite ve enstitüler ile iş birliği yaparak bilimsel üretkenliği ve verimliliği artırmayı hedeflediğini söyleyen Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Birleşik Arap Emirlikleri’nin seçkin üniversitelerinden Sharjah Üniversitesi ile birlikte de pek çok araştırmaya imza atacaklarına inandıklarını söyledi.

Prof. Dr. Maamar Bettayeb: “Yüksek kaliteli araştırmalar üretmek için prestijli uluslararası kurumlarla ortak bilimsel araştırmalar yapmayı memnuniyetle karşılıyoruz.”

Yayınlanan araştırma sayısı ve kalitesi açısından Sharjah Üniversitesi’nin bilimsel araştırma alanında seçkin bir konuma sahip olduğunu söyleyen Sharjah Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Çalışmalardan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Maamar Bettayeb, yüksek kaliteli araştırmalar üretmek için prestijli uluslararası kurumlarla ortak bilimsel araştırmalar yapmayı memnuniyetle karşıladığını ve Yakın Doğu Üniversitesi ile yaptıkları iş birliği anlaşmasının da bunun önemli bir parçası olduğunu söyledi.

Doç. Dr. Dilber Uzun Özşahin: “Yakın Doğu Üniversitesi Sağlıkta Yöneylem Merkezi olarak, bu alanda uluslararası bir ağ oluşturmak için liderlik ediyoruz.”

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlıkta Yöneylem Merkezi Müdürü Doç. Dr. Dilber Uzun Özşahin ise sağlıkta yöneylem araştırmalarının yaygınlaştırmak adına, uluslararası bir ağ oluşturmak için liderlik ettiklerini söyleyerek Sharjah Üniversitesi ile birlikte yürütülecek çalışmaların bu yönde atılan güçlü adımlardan biri olacağını vurguladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlıkta Yöneylem Merkezi’nin, “Çok Kriterli Karar Alma” modelini dünyada sağlık süreçlerine uygulayan ilk merkez olduğunu hatırlatan Doç. Dr. Dilber Uzun Özşahin, “Çok kriterli karar alma yöntemi, pek çok alanda en uygun kararın verilebilmesi için bütün seçeneklerin, pek çok kriter üzerinden analiz edilerek kıyaslanması esasına dayanıyor. Sağlıkta Yöneylem Merkezi’nde yaptığımız çalışmalarda maliyet, etkinlik, ulaşılabilirlik, pratiklik gibi pek çok kriteri her açıdan değerlendirerek, tanı ve tedavide en uygun kararın verilmesini sağlıyoruz. Beyin kanseri için hangi nükleer tıp görüntüleme cihazının daha iyi olduğuna karar verilmesinden, bir AIDS hastasına hangi ilacın en uygun olduğunun belirlenmesine; hangi COVID-19 antijen ya da PCR testinin kullanımının daha uygun olduğuna kadar çok geniş bir yelpazede analizler yapabiliyoruz” dedi.