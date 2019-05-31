YDÜ ile Gazi Üniversitesi’nden Kıbrıslı Türkler’in mücadelesini sanatla anlatacak anlamlı sergi

Yakın Doğu Üniversitesi ile Gazi Üniversitesi işbirliğinde “Kıbrıs Türkleri Varlık Mücadelesinin Sanattaki İzleri” konulu proje hayata geçiriliyor. Proje kapsamında, Türkiye’de eğitimlerini sürdürürken veya mezun olduktan Kıbrıs Türkünün varoluş mücadelesinde şehit düşen Kıbrıslı Türklerin anısına “Gazi’nin Kıbrıslı Kahramanlarına Armağan, Kıbrıs Türklerinin Varlık Mücadelesi Karma Sergisi” düzenlenecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türkünün varoluş mücadelesinde şehit düşen Kıbrıslı Türklerin anısına düzenlenecek sergi öncesinde Ankara Gazi Üniversitesi’nde bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıya, KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı ve Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul ile Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Alev Çakmakoğlu Kuru katıldı.

Kıbrıs Şehitleri Anısına Sergi Açılacak…

İmzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde, Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle 21-25 Aralık 2019 tarihlerinde, KKTC Ankara Büyükelçiliği ve T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği himayelerinde Yakın Doğu Üniversitesi Ev Sahipliğinde “Gazi’nin Kıbrıslı Kahramanlarına Armağan, Kıbrıs Türklerinin Varlık Mücadelesi Karma Sergisi” açılacak. Sergide yer alacak eserler Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesine armağan edilecek.

Büyükelçi Köprülü: “Kıbrıslı Türklerin Varoluş Mücadelesi Sanat Eserlerine Konu Olacak…”

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Senato Toplantı Salonu’nda düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü, Gazi Üniversitesi ile Yakın Doğu Üniversitesi’nin işbirliği içerisinde hayata geçirilecek projenin KKTC için büyük bir anlam ifade ettiğini vurguladı.

Köprülü, Söz konusu projenin hem yaşananların unutulmamasını sağlayacağını hem de Kıbrıs Türk’ünün mücadelesinin genç kuşaklara daha kalıcı aktarılmasına olanak sağlayacağını belirtti. Köprülü, “Mezunları arasında Hüseyin Ruso, Turgut Sıtkı, Hüseyin Salih Bora, Mehmet Mustafa, Kemal Özalper gibi çok sayıda Kıbrıs Türk şehidi bulunan Gazi Üniversitesi hocalarımızın girişimiyle Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesinin değerli sanatçılarımız tarafından sanat eserlerine konu olması hem yaşanan o günlerin unutulmamasını sağlayacak hem de mücadelemizin genç kuşakların belleklerinde daha kalıcı olmasına katkıda bulunacaktır. Projenin hayata geçirilmesi ayrıca bizlerin o karanlık günlerden kurtulup bugünlere gelmemiz uğrunda mücadele veren tüm kahramanlara duyduğumuz saygı ve minnetin bir ifadesini de teşvik edecektir” diye konuştu.

Prof. Dr. Uslan: “Sanat Eserleri Hakka Yürüyenlerin Anıt Niteliğinde Olacak…”

Gazi Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. İbrahim Uslan da toplantıda yaptığı konuşmada, KKTC’nin Türkiye için stratejik önemine dikkat çekti.

Gazi Üniversitesi mezunları arasında yer alan çok sayıda Kıbrıs Türkü, vatanları uğruna şehit olmuşlardır. Gazi'nin Şehitleri Anıtında 40 şehidimizle birlikte onlar da ölümsüzleştirilmiştir. Kıbrıs Türk halkı dünyada onurlu bir halk olarak var olabilmek adına huzuru, güvenliği ve esenliği için mücadeleye devam etmekte. Bu mücadeleyi anlatabilmek ve kamuoyuna duyurmak için Gazi Eğitim Fakültesi Resim İş Anabilim Dalı'nın hazırlayacağı sanat eserleri o dönemde bu gururlu mücadele için hakka yürüyenlerin anıtı niteliği taşıyacaktır” dedi.

Prof. Dr. Şanlıdağ: “Sanatın Birleştirici Gücü ile Buluşuyoruz…”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise, sanatın birleştirici gücü ile bir arada olduklarını ifade ederek, bu proje ile Kıbrıs Türk Milli tarihini oluşturan olaylar ve kahramanları ile ilgili yazılı belge ve fotoğrafların sergi ile hayat bulacağını söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün yapmış olduğu çalışmada 148 ülkedeki 19-24 yaş arası gençler için en güvenli ülkenin Kıbrıs olduğunun ortaya konduğunu kaydeden Prof. Dr. Şanlıdağ, “KKTC mutlu, özgür ve güvenli Akdeniz'de bir limandır. Yakın Doğu Üniversitesi de bu coğrafyada bilim, eğitim, sanat ve sağlık dendiğinde 40 yıldır akla gelen üniversitedir. Bugün sanatın birleştirici gücü adına bir aradayız. Yaklaşık 8 ay önce başlatmış olduğumuz önemli bir projenin parçası olarak da bugünü görüyoruz. Orta Asya'dan Akdeniz'e uzanan bir sanat köprüsü inşa ediyoruz. Türki Cumhuriyetler ve Akraba Toplulukları'nın tümünü Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde yaklaşık 7 ay itibariyle 45 çalıştay ve 45 sergi bugün itibariyle açmışlardır. Sanatın birleştirici, iyileştirici gücü her zaman yanımızda olsun” dedi.

Prof. Dr. Kuru: “Kıbrıs Türklerinin Yaşadığı Tarihi Olayları Sanatın Diliyle İfade Ederek Dünya Kamuoyu İle Paylaşmak İstiyoruz…”

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Alev Çakmakoğlu Kuru da, Gazi Üniversitesi’nin, Yakın Doğu Üniversitesinde açılacak olan Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesine, Kıbrıs Türkleri Varlık Mücadelesinin Sanattaki İzleri konulu proje ile katkı sağlayacağını söyledi.

Eğitim kurumunun mezunları arasında vatanın bölünmezliği, Türk Milletinin birliği ve varlığı uğruna can vermiş Kıbrıslı Şehitleri de olduğunu dile getiren Prof. Dr. Kuru, “Gazi Üniversitesi mezunlarından Malatya doğumlu Kemal Özalperde öğretmen olarak görev yaptığı Kıbrıs’ta Türk Mukavemet Teşkilatına destek için bomba yapımı sırasında şehit olmuştur. Bütün Türk Dünyası özelde Anavatan Türkiye için önemli bir yere sahip olan Kıbrıs’ın, KKTC’nin taşıdığı anlam Gazi Üniversitesinden mezun şehitleri ile daha da güçlü bir bağ oluşturmaktadır. “Kıbrıs Türkleri Varlık Mücadelesinin Sanattaki İzleri” konulu proje ile amacımız bağımsız bir devlete, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine kavuşmanın bedelini şehitleri, gazileri, kayıpları ve kahramanlarıyla Kıbrıs Türklerinin yaşadığı tarihi olayları sanatın diliyle ifadelendirmektir. Kıbrıs Türklerinin varlık mücadelelerini anlatmak ve çekilen acıların bir daha tekrarlanmaması amacıyla proje sonucu elde edilen eserlerin dünya kamuoyu ile paylaşılması ve gelecek nesillere ışık olması hedeflemektedir” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Özkul: “ Proje Büyük Anlam İfade Ediyor…”

Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı ve Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul da, Kıbrıs Türk halkının yılardır varoluş mücadelesi verdiği bu topraklarda köklerini, kültürel değerlerini, koruyarak, sahiplenerek, tarihe mal olmuş mücadele mirasının, 2020 yılında açılacak olan Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi’nde yaşatılacağını söyledi.

Kıbrıs Türkü'nün Kıbrıs'ta varoluş tarihine ışık tutacak, Kıbrıs'ın en büyük ve kapsamlı tarih müzesi olacak olan Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi'nin, gençlerin atalarının bu adada kökleşmek için verdiği zorlu mücadeleyi özellikle yakın geçmişi daha iyi anlamalarını sağlayacağını belirtti. Gazi Üniversitesi ile yapılmasına karar verilen sergi projesinden büyük sevinç ve heyecan duyduklarını ifade eden Prof. Dr. Özkul, proje ile Kıbrıs Türklerinin varlık mücadelelerini anlatmak, çekilen acıların bir daha tekrarlanmaması, elde edilen eserlerin dünya kamuoyu ile paylaşılması ve gelecek nesillere ışık olmasının hedeflendiğini kaydetti.