YDÜ ile Kamu Hizmeti Komisyonu arasında protokol imzalandı

Yakın Doğu Üniversitesi ile Kamu Hizmeti Komisyonu arasında , Kamu Hizmeti Komisyonu'nun düzenleyeceği sınavlar için soru tedarikine yönelik 2 yıllık işbirliği protokolü imzalandı

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Protokol töreninde YDÜ Mütevelli Heyeti aşkanı Doç.Dr. İrfan S.Günsel ile Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Kamil Kayral hazır bulundu.

Soru Tedarikine Yönelik İlk Protokol Yakın Doğu Üniversitesi'nde İmzalandı

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Kamil Kayral törende yaptığı konuşmada en önemli hususun soru güvenliği ve sınav güvenliği olduğunu belirtti. Kayral; "soru güvenliğimizin sağlanması için 3,5 yıldır gayret sarfetmekteyiz. Sınav işleri müdürümüz ve genel sekreterimiz bu konuya özel önem vermektedir. Hazırladığımız protokol bu amaca yöneliktir. Protokole dikkatli bakıldığında aynı zamanda bunun güzide üniversitemiz olan Yakın Doğu Üniversitesi'ni de koruyucu nitelikte olduğu farkına varılacaktır. Gerek Kamu Hizmeti Komisyonu gerekse YDÜ'ni herhangi bir durumda güvenirliliği koruma açısından hazırlanmıştır. Bütün amacımız üniversitelerimiz tarafından sorularımızın nihai zamanda sağlanmasıdır. Türkiye Üniversitelerimizden de soru temin etmekteyiz, işin sonunda tüm üniversitelerden soruların temin edilmesidir ve ilk kez bu protokolü YDÜ ile imzalıyoruz. " Dedi.

Kamu Hizmeti Komisyonunun Sorularını Yakın Doğu Üniversitesi Hazırlayacak

Kayral ayrıca, imzalanan bu protokol çerçevesinde sınav işleri müdürlüğünün de YDÜ'den talep edeceği soruların olacağını ve bu çerçevede devam ettiği sürece de işbirliğinin daha da ileriye giderek götürülmesinden kimsenin kuşkusu olmayacağını belirtti.

Doç.Dr.İrfan S.Günsel; Hem Güvenlik Hem Gizlilik Hassasiyetini Fazlasıyla Bizlerinde Paylaştığını Vurgulamak İsterim

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç.Dr. İrfan S.Günsel ise törende yaptığı konuşmada ; "Kurucu Rektörümüz Dr. Suat İ.Günsel üniversiteleri toplumun dokuma tezgahı olarak nitelendirir. Toplumlarda dokundukça büyür kökleşir ileriye daha emin adımlar atar ve daha aydınlık görür geleceğini. Biz YDÜ olarak bu bilinçle hareket etmeye özen gösteriyoruz. Bugün imzalayacağımız bu protokolünde bu bilinç ışığında özellikle korunacağı ve gözönüne alınacağını üniversitemiz adına söylemek isteriz.Hep birlikte amacımız tektir. Küçük, güzel ve değerli bir ülkeye sahibiz. hepimizin tek amacı çocuklarımıza, bizden sonraki nesillere daha kıymetli bir ülke bırakmaktır.Dolayısıyla bu doğrultuda hem güvenlik hem gizlilik hassasiyetini fazlasıyla bizlerinde paylaştığını vurgulamak isterim . Toplumumuz için daha ileri birliktelikler ve işbirliklerine açık olduğumuzu bu üniversitelerin KKTC'nin üniversiteleri olduğunu yineleyerek hayırlı olsun" dedi.

Konuşmaların ardından Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Kamil Kayral ile YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Doç.Dr. İrfan S.Günsel protokole imza koydular.