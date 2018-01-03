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YDÜ ile Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği arasında işbirliği protokolü imzalandı

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YDÜ ile Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği arasında işbirliği protokolü imzalandı
Protokole Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel ile Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı ve Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli imza koydu.

Yakın Doğu Üniversitesi ile Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği arasında; karşılıklı bilgi ve deneyimleri paylaşmak, ihtiyaç duyulan alanlarda karşılıklı akademik/yönetsel personel görevlendirme ile projeler gerçekleştirmek, ortak çalışmaların ve yeni girişimlerin yapılmasını desteklemek, eğitim, seminer, çalıştay düzenlemek ve hizmet içi eğitimler sağlamak amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

Prtotokol törenine, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Y. Benli, Birlik Genel Sekreteri Hüseyin Köle, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Doç. Dr. Mustafa Kurt ve Öğrtetim Üyesi Prof.Dr. Hüseyin Gökçekuş’da hazır bulundu. 

Benli: “Güzel Bir Başlangıç Olacağını Düşünüyorum”

Protokolde KTBB Başkanı Ahmet Y. Benli, Kıbrıs Türk Halkının her kuruş vergisinin en etkin hizmete dönüştürülmesinin mekanizmasını geliştirmek olduğunu ve belediyelerin ihtiyaçları doğrultusunda bu protokole imza koyacaklarını belirtti.

Benli ; “Belediye teşkilatlarının bu konuda uzmanlıklarını geliştirmelerine yönelik akademik çalışmalara ihtiyaçları var. belediyelerin genel anlamda nasıl bir şekil alacağının tartışılacağı ve belediye hizmet kalitesinin yükseltilmesine hizmet olarak beldediye teşkilat yapısının personelinin geliştirilmesi adına üniversitelerle çalışmayı önemsiyoruz. Bu çerçevede de ülkemizin güzide ülkeleriyle de sınırlı sayıda protokollerimiz vardır. Bunlardan bir tanesi de Yakın Doğu Üniversitesi’dir. En nihayetinde de üniversitelerin de katılımıyla belediye akademisi kurmayı hedefliyoruz. Bu vesileyle güzel bir başlangıç olacağını düşünüyorum. Yakın Doğu Üniversitesi’nin de bu konuya gösterdiği hassasiyetten dolayı da teşekkür ederim” dedi.

Doç. Dr. İrfan S.Günsel; “Üniversiteler Toplumun Dokuma Tezgahlarıdır.”

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel ise protokolde yaptığı konuşmada, Yakın Doğu Üniversitesi olarak her türlü işbirliğinin KKTC’yi, yaşadıkları toprakları geliştirdiğine inandıklarını belirtti.
Doç. Dr. Günsel, işbirliğinden kuvvet doğar sözünü tam sözlük anlamında inanan ve uygulayan bir kurum olduklarını kaydederken, Kurucu Rektör Dr. Suat İ.Günsel’in de tabiri ile “Üniversiteler toplumun dokuma tezgalarıdır.” diyerek, sanatın, kültürün, bilimin üretildiği bir yer olduğunun altını çizdi.

Doç. Dr.İrfan S. Günsel; “Belediyelerimiz Hayatımıza En Çok Dokunan Kurumlardır”

Günsel; “Üniversiteler, genç beyinlerin, genç yüreklerin sahip olduğu yerlerdir. Belediyelerimiz de hayatımıza en çok dokunan kurumlardır. Bu genç beyinlerin enerjisini, belediyelerimizin gelişmesine, dolayısıyla direkt olarak hayat kalitemizin gelişmesine aktarabilmek bize mutluluk verecektir.”dedi.
Günsel, Üniversitelerin bulunduğu kente ve şehre zarar verme ihtimalinin olmadığı gibi hakkı da olmadığını , “tüm kaynaklarını, bilgisini, üreteceği ilmi, sanatı,enerjiyi, kentine, şehrine aktarmalıdır. Bu protokol de buna imkan verecektir” diyerek imzalanan protokolün hayırlı olması dileğinde bulundu.
Konuşmaların ardından Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Y. Benli protokole imza koydu. 

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