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YDÜ İle LTB arasında “eğitim konserleri” işbirliği protokolü

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YDÜ İle LTB arasında “eğitim konserleri” işbirliği protokolü
Yakın Doğu Üniversitesi ve Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) arasında, Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı ve Lefkoşa Belediye Orkestrası’nın birlikte yürüteceği “Eğitim Konserleri” ile ilgili işbirliği protokolü imzalandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, LTB Belediye Başkanı Mehmet Harmancı ve Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kurt tarafından imzalanan protokolde, YDÜ Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Yrd. Doç.Dr. Ertem Nalbantoğlu, Dr. Erkan Sülün ve Müzik Eğitimi Doktora öğrencisi Fırat Özerin’de hazır bulunduğu belirtildi. 

Mehmet Harmancı ve Doç. Dr. Mustafa Kurt tarafından imzalanan protokole göre; Lefkoşa sınırları içerisinde bulunan 5 ilköğretim okulunun 4. ve 5. sınıf öğrencileri için tasarlanan konserlerde, 600’ün üzerinde öğrenciye ulaşılması amaçlanıyor. Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müzik Eğitimi Doktora Programı araştırma projesi olarak yürütülecek etkinliklerde; müzikte çokseslilik, temel müzik terimleri, çalgı ailesi grupları ve çalgıların tanıtımını içeren 20 dakikalık eğitim programının yanında, popüler klasik müzik örnekleri, okul şarkıları ve yerel halk şarkılarının düzenlemelerinden oluşan 20 dakikalık bir konser de yer alacak. 

KKTC’deki Müzik Eğitimi Araştırmalarına Önemli Bir Veri Oluşturacak

Araştırmacıların konserler öncesinde ve sonrasında uygulayacakları bilgi testlerinin ve etkinliklerden 2 ay sonra uygulayacakları kalıcılık testlerinin KKTC’deki müzik eğitimi araştırmalarına önemli bir veri oluşturması bekleniyor. 2012 yılında kurulan YDÜ Müzik Eğitimi Lisansüstü Programları, öğretim üyeleri ve öğrencileri ile bugüne kadar birçok uluslararası müzik eğitimi konferansında sözlü-poster sunumları ve konserler ile temsil edilirken, uluslararası indekslerde taranan yayınları ile de müzik eğitimi araştırmalarında bölgenin uluslararası anlamda önemli akademik kurumlarından birisi olarak gösteriliyor.  

Açıklamada, BRTK ile imzalanan protokolden sonra Belediye ile yapılan çalışmalar genişletilerek  YDÜ Müzik Öğretmenliği bölümü olarak gerek bilimsel gerekse sanatsal olarak KKTC halkına hizmet vermeye devam edeceğiz denildi.  

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