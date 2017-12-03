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YDÜ İletişim Fakültesi akademik ve idari kadrosu tarafından çocuklar yararına “Biz” fotoğraf sergisi gerçekleştiriliyor

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YDÜ İletişim Fakültesi akademik ve idari kadrosu tarafından çocuklar yararına “Biz” fotoğraf sergisi gerçekleştiriliyor
Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin düzenlemiş olduğu Akademik ve İdari Personel Sergisi 5 Aralık 2017 Salı günü saat 18:00’de Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi (AKM)’nde  açılıyor.

Çağlayan Çocuk Yuvası’ndaki Çocuklar İçin Satışa Sunulacak

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, YDÜ İletişim Fakültesi Akademik ve İdari personellerinin “Çağlayan Çocuk Yuvası” yararına düzenlemiş olduğu fotoğraf sergisi “Biz” ismiyle sanatseverlerle buluşacağı belirtildi. Sergide; Akademik ve İdari kadrodan toplam 32 katılımcı yer alacağı sergideFotoğraf, fotokolaj ve illüstrasyon tekniklerinin kullanıldığı toplamda 59 adet fotoğraf çalışmasının Çağlayan Çocuk Yuvası’ndaki çocuklar için satışa sunulacağı vurgulandı.

Doç.Dr. Gökçe Keçeci;“Sosyal Sorumluluklarımızı Tümüyle “Biz” Olabilme Rüyasıyla Birleştirip Küçük Ama Değerli Bir Dokunuş Yapmak İstedik.”

Gerçekleşecek olan sergiyle ilgili, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Vekili ve Görsel İletişim ve Tasarım Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gökçe Keçeci; “Fakültemiz akademik ve idari kadrosu olarak; bir bütünün parçası olduğumuz gerçeğini kabullenmiş ve “biz” olmaya karar verdik. Öğrendiğimiz ve öğrettiğimiz bilimsel gerçekleri, toplumla paylaşma misyonumuzdan da hareketle, sosyal sorumluluklarımızı tümüyle “biz” olabilme rüyasıyla birleştirip küçük ama değerli bir dokunuş yapmak istedik. “Biz” konusunu farklı kişilerin gözü ve yorumuyla fotoğraflamayı hedefleyen fakültemiz akademik ve idari kadrosu bu projeyle, toplumumuzda ve dünyada sayıları her geçen gün artan kimsesiz ve yoksul çocuklara vurgu yaparak farkındalık sağlamak ve sergide satışa sunulan fotoğraflardan elde edilecek gelirle KKTC’de bu kapsamda yer alan çocukların yüzlerini güldürmek adına küçük bir dokunuş gerçekleştirmek istedi. Kimsesiz veya yoksul ailelerin çocuklarına ev ortamı sağlama gayretinde olan “Çağlayan Çocuk Yuvası”nı bu anlamda desteklemek ve toplumun her bir bireyinin aslında “biz” olduğunu anlamak-anlatmak amacındayız” dedi.
İletişim Fakültesi “Biz” Akademik ve İdari Personel Sergisi 05-08 Aralık 2017 tarihleri arasında ilgi duyan tüm sanatseverler ve yardımseverlerin ziyaretine açık olacak.
 

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