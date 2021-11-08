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YDÜ İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri Büyük Han’da belgesel fotoğrafçılığı atölyesi gerçekleştirdi

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Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri Büyük Han’da belgesel fotoğrafçılığı atölyesi gerçekleştirdi
YDÜ İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri Büyük Han’da belgesel fotoğrafçılığı atölyesi gerçekleştirdi

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü, Lefkoşa Büyük Han’da belgesel fotoğrafçılığı atölyesi gerçekleştirdi. Gazetecilik Bölümü Öğretim Görevlisi Mert Yusuf Özlük tarafından gerçekleştirilen atölye çalışmasına katılan fakülte öğrencileri, tarihi mekanda pratik becerilerini geliştirmeye yönelik uygulama yaptı. Büyük Han’ın ruhunu fotoğraflarına yansıtmak için çeşitli perspektiflerden çekimler yapan öğrenciler, Kıbrıs tarihini daha yakından tanıma fırsatı da buldu.

Doç. Dr. Ayça D. Atay: "Uluslararası öğrencilerimiz teorik bilgilerini uygularken Kıbrıs tarihi hakkında da bilgi sahibi oldu.”

Yakın Doğu Üniversitesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ayça D. Atay, derslerde akademik olarak edinilen bilgilerin uygulama ile pekiştirilmesine son derece önem verdiklerini belirterek, Büyük Han’da düzenledikleri atölye ile öğrencilerini tarihle buluştururken aynı zamanda uygulama fırsatı yarattıklarını söyledi. Uluslararası bir üniversite olan Yakın Doğu Üniversitesi’nin bir çok ülkeden öğrencileri bulunduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Atay, bölümün akademik sorumlulukları yanında, öğrencileri Kıbrıs adası hakkında daha fazla bilgilendirme amacı da taşıdıklarını belirtti.

Mert Yusuf Özlük: "Belgesel fotoğrafçılığı ile öğrencilerin fotoğraf çekmenin teknik yönleri yanında, sanatsal yönünü de algılamalarına fırsat yaratıyoruz."

Büyük Han’da düzenlenen belgesel fotoğrafçılığı atölye çalışmasını gerçekleştiren Gazetecilik Bölümü Öğretim Görevlisi Mert Yusuf Özlük ise, öğrencilerin belgesel fotoğrafçılığının özünü daha iyi kavrayabilmesi için uygulanan çalışmanın sonuçlarının verimli olduğunu belirtti. Öğrencilerin ışık, kadraj ve perspektif becerilerinin geliştirilmesine yönelik yapılan uygulamanın öğrencilerin fotoğraf çekmenin teknik yönleri yanında, sanatsal yönünü de algılamalarına fırsat yarattığını vurguladı.

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