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YDÜ İletişim Fakültesi Görsel İletişim ve Tasarım Bölümü Dr. Emre Dağdeviren’i konuk etti

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YDÜ İletişim Fakültesi Görsel İletişim ve Tasarım Bölümü Dr. Emre Dağdeviren’i konuk etti
Dr. Dağdeviren “TV&Stüdyo deneyimleri”ni anlattığı söyleşisinde iletişim alanındaki yenilikçiliği temsil eden ve Proje sorumluluğunu üstlendiği Aşkabat (Türkmenistan) Ulusal Televizyon Kulesi’ni anlattı.

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim ve Tasarım Bölümü konuğu Dr. Emre Dağdeviren “TV&Stüdyo deneyimleri”ni anlattığı söyleşisinde iletişim alanındaki yenilikçiliği temsil eden ve Proje sorumluluğunu üstlendiği Aşkabat (Türkmenistan) Ulusal Televizyon Kulesi’ni anlattı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Dr. Emre Dağdeviren,211 metre yüksekliğinde tasarlanan ve başkentin her yerinden görülebilen yapı, 3.240 m² büyüklüğündeki yıldızı ile, dünyanın bu formdaki en büyük mimari yapısı olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeye hak kazanan projeninTürkmenistan’ın bağımsızlığının 20. yılı etkinlikleri kapsamında 2011 yılında açılışı yapıldığını belirtti.

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim elemanları ve öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği söyleşi gelen sorular üzerine anlatılan Televizyon Kulesi özellikleri ve donanımı (13 stüdyo, 13 adet reji, radyo ve video montaj odaları, arşiv, dekor atölye ve depoları, 250 kişilik konferans salonu)aktarıldı.

Söyleşinın ardından Yakın Doğu TV personeli ile  Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencilerine yönelik  YDÜ TV stüdyolarında ki teknolojiyi etkin kullanım  yöntemleri üzerine çalıştay düzenlendi.

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Vekili aynı zamanda Görsel İletişim ve Tasarım Bölümü Başkanı Doç.Dr. Gökçe Keçeci etkinle ilgili ” Dünya çapında 30 yılın en büyük projesi olarak kabul edilen Aşkabat TV kulesinin oluşumunu proje sorumlularından Dr. Emre Dağdeviren’den dinlemenin bir ayrıcalık olduğunu düşünüyorum. Bunun yanısıra, Dağdevirenin medya teknolojileri konusundaki bilgi ve deneyimlerini öğrencilerimizle içtenlikle paylaşmasını bizleri mutlu etti” ifadelerini kullandı.

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