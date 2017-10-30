YDÜ İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, tersaneye gezi düzenledi

Yakın Doğu Üniversitesi , İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileri Kuzey Kıbrıs’taki tek tersane olan Shipyard Famagusta Cyprus’a eğitim gezisi gerçekleştirdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Gazimağusa Tersanesi Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren gemilere hizmet sağlayan, aynı zamanda büyük doğu-batı ticaret rotaları üzerindedir. Tersane Kuzey Kıbrıs Gazimağusa Limanı içinde 1988 yılından bu yana faaliyettedir.

Ağır Sanayi alanında çalışan bir firmada işleyiş süreçlerini gözlemleme gezisinde öğrencilere Pazarlama Müdürü Gökalp Gündoğdu’nun firma tanıtım filmini izleterek başladığı briefing, firmanın yapısı, işleyiş süreci ve uluslararası alanda pazarlama kousunda izledikleri yol ve yöntemler, hedef kitleleri, piyasanın değişen yapısı, Kuzey Kıbrıs’ın içinde olduğu politik durumdan dolayı işyerinin yaşadığı sıkıntılar ve bunları aşmak için gösterdikleri çabalar, firmanın sahip olduğu uluslararası kalite sertifikaları ve bunların uluslararası mecrada faaliyet gösterebilmek için önemleri, bölgede yaşanan savaş dolayısı ile işlerin azalması hakkında bir saatlik bilgilendirmenin gerçekleştirildiği belirtildi.

Bilgilendirmenin ardından öğrencilerle gerçekleştirilen soru cevap kısmından sonra, iş sahasına geçilerek iş operasyonlardan sorumlu tersanenin sorumlu Mühendisi Ali Çira tarafından tersanenin işleyiş süreci detaylı bir şekilde iş başında çalışanları gözlemleyerek anlatıldı.

Gemi havuzlama, kızaklama ile denizde gemilerin her türlü onarım - bakım işlerini, ayrıca her tip yeni gemi inşaası da yapıldığını anlatan Çira, şirketin bünyesinde 100 çalışanı bulunduğunu, gerektiği zaman çalışan sayısnını işlerin artmasına bağlı olarak zaman zaman arttığını dile getirdi.

Armatör ve gemi işletmecilerine yüksek kalite hizmet anlayışını sunmayı amaçladıklarını ciddi bir teknik ekiple çalıştıklarını ve uluslararası kalite standartlarıyla buluşturarak her zaman en iyisini sunmaya çalıştıklarını aktardı.

İş sağlığı ve güvenliğinden sorumlu Mustafa Sarıgül, tersanede işçi güveliği konusunun çok dikkat edilmesi gereken konu olduğuna dikkat çekti. Sarıgül, firmanın her tür önlemi alarak hareket ettiğini, ağır sanayi alanında faaliyet gösteren bu firmada iş yapım sürecindeki tehlikleri ve tehlikelerden personelin nasıl korunduğu ve alınan önlemlerin sürekli kontrolü ve personelim bu konuda sürekli eğitildiği anlatımında detaylandırdı.

Öğrenciler İş Sahasında Gözlemleme Fırsatı Buldu

Kuzey Kıbrıs genel şartlarında farklı bir alanda faaliyet gösteren tersane eğitim gezisinde Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileri, makro çevresel koşulların firmaları etkileyişini, mikro koşullar dolayısıyla yan iş dallardan sağlanması gereken iş süreçlerinin yarattığı sıkıntıları, kapasite kavramı çerçevesinde reel kapasite ve teorik kapasite farklılıklarını, insan kaynakları bağlamında yetişmiş işgücü eksikliğinin ülkede yarattığı sıkıntıları, iş ve işçi sağlığı konularının önemini ve uygulamalarını, uluslararası alanda pazarlama ve tanıtım etkinliklerinin yapılış şekillerini gözlemleme fırsatı yakalamıştır.

Yrd. Doç. Dr. Nuran Öze; “Farklı Alanlarda Yerli Firmalarla İşbirliği İçinde Gözlem Gezileri Yapmaktayız”

Halkla İlişkiler Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nuran Öze: “Her dönem farklı alanlarda faaliyet gösteren yerel firmalarla işbirliği geliştirmekteyiz. Kimi zaman firma yetkililerini fakültemizde ağırlamakta kimi zaman öğrencilerimizle bizler iş sahasında yerinde gözlem gezileri yapmaktayız.

Bu etkinlikler, öğrencilerimizn reel hayattaki iş süreçlerini farklı yönlerle görmelerini ve teroik zeminle örtüşen ve ayrışan yönlerini idrak etmelerini sağlamaktadır.

Ara sıra sınıf ortamı dışında eğitim etkinliklerimizin devam ediyor olması rutin ders işleme şeklindeki farklılaşma ile öğrencilerimizin motivasyonun artmasına, aynı zamanda Kuzey Kıbrıs’taki iş yaşamı hakkında öğrencilerimizin bilgi dağarcığının genişlemesine katkı sağlamaktadır.”

