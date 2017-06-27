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YDÜ İletişim Fakültesi mezunları diplomalarını aldı

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YDÜ İletişim Fakültesi mezunları diplomalarını aldı
Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Mezunları diplomalarını törenle aldı.

YDÜ’den yapılan açıklamaya göre, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi 2016 – 2017 Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni Kütüphane Salon 4’te gerçekleştirildi.

Törene, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Doç. Dr. Mustafa Kurt, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Gökçe Keçeci, Bölüm Başkanları, öğretim üyeleri,öğrenciler ve aileler katıldı.

Konuşmalar ve mezun öğrencilere diplomalarının verilmesinin ardından tören geleneksel kep atmayla son buldu.

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