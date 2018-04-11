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YDÜ İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Emrah Öztürk, Saint Joseph Fransız Lisesinde Söyleşi Yaptı…

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Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo-TV ve Sinema Bölümü Öğretim Görevlisi Emrah Öztürk, Kitap Haftası ve Okuma Günleri kapsamında, Özel İzmir Saint Joseph Fransız Lisesi'ne davet edildi. 
YDÜ İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Emrah Öztürk, Saint Joseph Fransız Lisesinde Söyleşi Yaptı…

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgide, Yapı Kredi Yayınları’ndan iki öykü kitabı bulunan Emrah Öztürk’ün, “Anlatamıyorum” adlı kitabının Özel İzmir Saint Joseph Fransız Lisesi ders müfredatına alınması nedeniyle, “Kitap Haftası ve Okuma Günleri” etkinliği kapsamında söyleşiye katıldığı belirtildi. İzmir’de eğitim veren diğer liselerin de katıldığı söyleşide Emrah Öztürk, kitabıyla ilgili yorumları ve soruları cevaplarken, aynı zamanda öğrenmenin ve kendini geliştirmenin en önemli yolunun hayal kurma olduğunu vurguladı.

Öğrencilerle samimi bir söyleşi gerçekleştiren Öztürk, kitap okumanın öneminin altını çizerek, hayal kurma ve kitap okumanın birbirini tamamlayan iki önemli unsur olduğunu belirtti.  Etkinlik, Özel İzmir Saint Joseph Lisesi müdürü Jasques Augereau tarafından Emrah Öztürk'e teşekkür plaketi takdim edilmesinin ardından, kitabını imzalamasıyla son buldu.

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