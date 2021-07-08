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YDÜ İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü mezunlarının kısa film ve belgeselleri YouTube'da

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YDÜ İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü mezunlarının kısa film ve belgeselleri YouTube üzerinden seyirciyle buluşuyor.
YDÜ İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü mezunlarının kısa film ve belgeselleri YouTube'da

Yakın Doğu Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nün geleneksel hale getirdiği yıl sonu Film Galası gerçekleştirildi. Bölüm son sınıf öğrencilerinin dört yıllık eğitim süreçlerinde aldıkları kuramsal ve pratiğe dayalı dersleri uygulamaya koydukları bitirme projesi kapsamında ürettikleri kısa film ve belgeseller YouTube üzerinden izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Yakın Doğu Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü mezunları uzun süredir, bitirme projesi olarak Kıbrıs Türk kültürüne ait sosyal etkinlikleri, ülke tanıtımını, aydın ve sanatçıların genç nesillere tanıtılmasını ve benzer temaları filmleştiriyor.

Bu yıl Yakın Doğu Üniversitesi’nin resmi YouTube kanalında yayında olan belgesel ve kısa filmler arasında Yağın Aşık’ın “Templos’un Son Şövalyesi Ali Nesim”, Firuz Aytunç’un “Sarı Çizmeli Mehmet Ağa”, Tanem Soyadlı’nın “LTB Kadın Sığınma Evi”, Kemal Yürekli’nin “Efsanelerin Şehri Ülkü Yurdu”, Nedim Enginsoy’un “Stüdyo Fotoğrafçılığımızın Piri: Deanna”, Türcan Heper’in “Kıbrıs’ın Altın Karası”, Ahmet Celiloğlu’nun “Suda geçen Bir Ömür – SAS”, Tarkan Kavaz’ın “Kelimelere Fısıldayan Adam: Özcan Özcanhan” ve Fulya Terlikli’nin “Uykusuzluktan Ölünür Mü?” gibi bir çok eser yer alıyor.

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Doç. Dr. Fevzi Kasap: “Bu yıl mezun olan bölüm öğrencilerimiz, Kıbrıs bitki örtüsü, aydınları, eski meslekleri ve geleneklerini anlatan ondan fazla belgesel ve kısa film üretti.”

Yakın Doğu Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi Kasap, “Bu yıl mezun olan bölüm öğrencilerimiz, Kıbrıs bitki örtüsü, aydınları, eski meslekleri ve geleneklerini anlatan ondan fazla belgesel ve kısa film üretti” diyen Doç. Dr. Fevzi Kasap, Yakın Doğu Üniversitesi’nin resmi YouTube kanalından seyircilere buluşan kısa film ve belgesellerin KKTC’de yayın yapan televizyon kanalları üzerinden de seyircilerle buluşturulacağını söyledi.

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