YDÜ İletişim Fakültesi Radyo, TV ve Sinema Bölümü Dünya Şiir Gününü Feriha Altıok İle Kutladı

İlk kez 1999 yılında kutlanmaya başlanan “Dünya Şiir Günü” Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo TV ve Sinema Bölümü tarafından da kutlandı.

Dünya Şiir Günü’nde Duygu Dolu Anlar Yaşandı

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, UNESCO tarafından ilan edilen ve 21 Mart’ta kutlanan “Dünya Şiir Günü” kapsamında şair Feriha Altıok; Radyo, TV ve Sinema Bölümü tarafından ağırlandığı bildirildi. Klasik gitar ve nostaljik Kıbrıs fotoğraflarından oluşan slayt gösterisi eşliğinde şiirlerini okuyan Şair Feriha Altıok, İletişim Fakültesi öğrencilerine duygu dolu anlar yaşattı.

Öğretim Görevlisi Emrah Öztürk tarafından hazırlanan Feriha Altıok biyografisinin sunumunun ardından şiirlerini okuyan Altıok, Fidancığın Çilesi, Hele Bir Düşün, Şiirle Söyleşi, Adı Aşka Çağrılı, Ruhumsan Korkarım, Asılmaya Ay, Çiçeklerimin Sulama Zamanıdır, Gözleri Sen Kuş adlı kitaplarından oluşan seçki ile büyük beğeni topladı. Şair Feriha Altıok dinleti sürecinde; şiirin toplumsal, sanatsal önemine vurgu yaparak şiirin muhalif bir duruş sergilediğini belirtti. Doç. Dr. Fevzi Kasap ve bölüm öğrencisi Hazar Kaçar’ın da şiirler okuduğu etkinlik sonrası, İletişim Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Gökçe Keçeci ve Radyo, TV ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi Kasap tarafından Şair Feriha Altıok’a teşekkür belgesi ve çiçek takdim edildi.