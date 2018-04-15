  • BIST 109.604
  • Altın 177,334
  • Dolar 4,0940
  • Euro 5,0536
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAKıb-Tek Yönetim Kurulu: "Enterkonnekte her iki kesimin de faydasına"

YDÜ İletişim Fakültesi Radyo, TV ve Sinema Bölümü Dünya Şiir Gününü Feriha Altıok İle Kutladı

»
İlk kez 1999 yılında kutlanmaya başlanan “Dünya Şiir Günü” Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo TV ve Sinema Bölümü tarafından da kutlandı.
YDÜ İletişim Fakültesi Radyo, TV ve Sinema Bölümü Dünya Şiir Gününü Feriha Altıok İle Kutladı

Dünya Şiir Günü’nde Duygu Dolu Anlar Yaşandı

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, UNESCO tarafından ilan edilen ve 21 Mart’ta kutlanan “Dünya Şiir Günü” kapsamında  şair Feriha Altıok; Radyo, TV ve Sinema Bölümü tarafından ağırlandığı bildirildi. Klasik gitar ve nostaljik Kıbrıs fotoğraflarından oluşan slayt gösterisi eşliğinde şiirlerini okuyan Şair Feriha Altıok, İletişim Fakültesi öğrencilerine duygu dolu anlar yaşattı. 

Öğretim Görevlisi Emrah Öztürk tarafından hazırlanan Feriha Altıok biyografisinin sunumunun ardından şiirlerini okuyan Altıok, Fidancığın Çilesi, Hele Bir Düşün, Şiirle Söyleşi, Adı Aşka Çağrılı, Ruhumsan Korkarım, Asılmaya Ay, Çiçeklerimin Sulama Zamanıdır, Gözleri Sen Kuş adlı kitaplarından oluşan seçki ile büyük beğeni topladı. Şair Feriha Altıok dinleti sürecinde; şiirin toplumsal, sanatsal önemine vurgu yaparak şiirin muhalif bir duruş sergilediğini belirtti. Doç. Dr. Fevzi Kasap ve bölüm öğrencisi Hazar Kaçar’ın da şiirler okuduğu etkinlik sonrası, İletişim Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Gökçe Keçeci ve Radyo, TV ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi Kasap tarafından Şair Feriha Altıok’a teşekkür belgesi ve çiçek takdim edildi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • DAÜ – Oxford iş birliğinde gerçekleşen kadın sağlığı projesi devam ediyor13 Nisan 2018 Cuma 20:01
  • DAÜ 24. Liselerarası Matematik Yarışması’nda finallere doğru13 Nisan 2018 Cuma 20:00
  • Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde Kozmetik Dermatoloji Semineri düzenlendi13 Nisan 2018 Cuma 19:59
  • Dünyaca ünlü matematik dahisi DAÜ’de lise öğrencileri ile bir araya geldi13 Nisan 2018 Cuma 19:58
  • “Orta Asya’dan Sibirya’ya Türk Dili ve Kültürü” LAÜ’de anlatıldı13 Nisan 2018 Cuma 19:57
  • DAÜ’de “eğitimde merak ve ilgi” konuşuldu 12 Nisan 2018 Perşembe 19:33
  • Yrd. Doç. Dr. Göktürk, yeni kitabını Prof. Dr. Necdet Osam’a takdim etti12 Nisan 2018 Perşembe 19:31
  • “5. Kent ve Çevre Çalışmaları” toplantısı DAÜ iş birliğinde gerçekleştiriliyor12 Nisan 2018 Perşembe 19:31
  • YDÜ Kariyer Fuarı ve Sempozyumunda Etkin Tanıtım11 Nisan 2018 Çarşamba 18:46
  • YDÜ Öğrencileri 29. İstanbul Güzellik ve Bakım Fuarı’na Katıldılar...11 Nisan 2018 Çarşamba 18:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti