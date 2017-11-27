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YDÜ, İletişim Fakültesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü’nden özel etkinlik

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YDÜ, İletişim Fakültesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü’nden özel etkinlik
Aksoy ‘‘Çocuklarımızın yetişmesinde büyük rol oynayan, her türlü fedakarlığı gösteren, geleceğimizi emanet ettiğimiz değerli öğretmenlerimizin bu onurlu mesleklerinde başarılar diler, günlerini kutlarım’’ dedi.

“24 Kasım Öğretmenler Günü” dolayısıyla Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi çatısı altında eğitim veren Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Öğretim Elemanları ve öğrencileri, bölüme ait tam donanımlı saç ve güzellik atölyesinde Yakın Doğu ilkokulu, ortaokul ve kolej öğretmenlerine saç, makyaj ve tırnak bakımıuygulamaları gerçekleştirdiler. 

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölüm Koordinatörü Yeşim Üstün Aksoy yönetimindegerçekleşen etkinlik ‘‘Mesleki  Uygulama’’ dersi kapsamında birinci ve ikinci sınıf öğrencileriyle organize edildiği belirtildi.

Öğrencilerinin derslerde hem teorik hem de uygulama olarak öğrendikleri bilgileri bu etkinlikte pratiğe dökme imkanı elde etmiş olduklarını vurgulayan Aksoy, bu tür etkinlikler düzenleyerek hem sosyal sorumluluk alanında öğrencilerin hizmet verdiğini hem de bölümleri ile alakalı güzel bir tecrübe kazandıklarını söyledi. 

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