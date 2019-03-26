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YDÜ İletişim Fakültesi Uluslararası Türk Basın Sempozyumu'nda Temsil Edildi

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Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nuran Öze, Amasya'da gerçekleşen 'Uluslararası Türk Basın Sempozyumun' açılış paneline konuşmacı olarak katıldı.
YDÜ İletişim Fakültesi Uluslararası Türk Basın Sempozyumu'nda Temsil Edildi

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Yrd. Doç. Dr. Nuran Öze, Uluslararası Türk Basın Sempozyumu'nun açılış panelinde "İletişim ve İletişim Araçlarının Toplumlararası Diyaloğun Geliştirilmesine Katkısı" başlıklı bir konuşma yaptı.

Yrd. Doç. Dr. Nuran Öze, Kıbrıs'ta iki toplumun bir araya gelmesi için yapılan çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi vererek, Kuzey Kıbrıs'taki medya yapısı, geçiş kapılarının açılması, önyargıların oluşmasında medyanın etkisi ve iki toplumlu çalışmalar üzerine bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşma kapsamında, Cumhurbaşkanlığı altında yer alan iki toplumlu teknik komiteler hakkında da bilgi verdi.

Sanattan Spora, Çevreden Gazeteciliğe Geniş Bir Çerçeve…

Yrd. Doç. Dr. Öze  sunumunda, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ile Satiriko Tiyatrosu'nun uzun yıllardır işbirliği içinde hareket ettiğini de aktararak, Kıbrıs Oda Orkestrası adı altında müzik alanında iki toplumlu bir orkestra kurulduğunu ve müzisyenlerin ortak bir şekilde müzik icra ettiğini belirtti. Yrd. Doç. Dr. Öze, çevre temizliğinin kuzey veya güney Kıbrıs ayrımı yapmadığının da altını çizerek, çevre temizliği için iki toplumlu "Together Cyprus" platformunun oluşturulduğunu da kaydetti.

Gazetecilik İçin Sözlük ve Değişim Programı…

Geçtiğimiz yıl ilki yapılan ve bu yıl da devam edecek gazetecilik değişim programı ile ilgili de açıklamalarda bulunan Yrd. Doç. Dr. Nuran Öze, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı önderliğinde Kıbrıs'taki gazetecilerin birer hafta süreyle diğer toplumda çalışma fırsatı yakaladığını ve ayrıca Kıbrıs'ta gazeteciler için diğer toplumun rahatsızlık duyduğu sözcüklerden oluşturulan bir sözlüğün de hayata geçirildiğini kaydetti. 

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