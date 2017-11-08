YDÜ İletişim Fakültesi’nden bir etkinlik daha…

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 9 Kasım’da bir sempozyum düzenliyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla Ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi, Turuncu Salon’da gerçekleşecek sempozyuma Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt, Kıbrıs Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Emin Akkor, BRT Program yapımcısı ve sunucusu Aziz Karaaziz, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Sami Özuslu’nun katılacağı belirtildi.

Sempozyumun moderatörlüğünü İletişim Fakültesi Radyo Televiyon Bölümü Öğretim üyesi Yrd.Doç. Dr. Mustafa Ufuk Çelik yapacak.

Yakın Doğu Üniversitesi İletişimFakültesi, RadyoTelevizyon ve Sinema Bölümü Uluslararası 6. Medya Çalıştayı kapsamında düzenlenen sempozyum, “Yazılı, Görsel ve Yeni Medya Sorunları ve Çözüm Önerileri” adını taşıyor.

9 Kasım 2017 Perşembe günüsaat 9:30’da başlayacak sempozyum, İletişim Fakültesi Turuncu Amfi’de yapılacak. Sempozyum, Okul öğrencileri ve konuya ilgi duyan herkese açık olacak.