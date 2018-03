YDÜ İletişim Fakültesi, SSCI Kapsamındaki Yayınlarına Bir Yenisini Daha Ekledi

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, YDÜ İletişim Fakültesi Radyo TV ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi Kasap ve fakülte öğretim görevlisi Çağdaş Öğüç’ün hazırladığı “Representation of Disabled People in Internet Publishing: Example of Northern Cyprus” adlı makale SSCI kapsamında yayın yapan “Quality and Quantity” dergisinde yayımlandığı belirtildi.

Makale 15 Mart itibariyle 1967 yılından beri bilimsel makalelere ev sahipliği yapan Hollanda temelli “Quality and Quantity” adlı dergide yayımlandı.

İnternet Yayıncılığında Engellilerin Temsili: Kuzey Kıbrıs Örneği

Kasap ve Öğüç tarafından yayımlanan “Representation of Disabled People in Internet Publishing: Example of Northern Cyprus” (İnternet Yayıncılığında Engellilerin Temsili: Kuzey Kıbrıs Örneği) adlı makalede, engelli bireylerin medyadaki temsilinin, üzerinde pek durulmayan bir konu olduğu ifade edilerek, çalışmanın kuzey Kıbrıs özelinde engelli bireylerin internet yayınlarındaki temsilini incelemekte olduğu belirtildi.

Araştırma kapsamında medyanın engellilere yönelik bakış açısı yanısıra, engelli bireylerin tüketim toplumunda bir meta olarak halka arz edilmesinin ve engelli bireylerin maruz kaldığı ayrımcılığın da değerlendirildiği kaydedildi.

Araştırmada, engellilerin korunmasız bireyler olarak topluma sunulduğu, toplumun bireye sempati duymasına yönelik yürütülen çalışmaları ve bu çalışmaları yaparken, özellikle çocuk engelli bireyin deşifresi üzerine odaklandığı da belirlenerek, medya kuruluşlarının yaptıkları haberlerinde yaygın bir inanışla engellileri 'korunmaya muhtaç' bireyler olarak lanse ederek ayrımcı bir tutum sergilediği bulgusuna ulaşıldı.