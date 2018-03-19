  • BIST 115.450
  • Altın 166,875
  • Dolar 3,9379
  • Euro 4,8534
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAEge açıklarında bir göçmen teknesi battı: 14 ölü

YDÜ İletişim Fakültesi, SSCI Kapsamındaki Yayınlarına Bir Yenisini Daha Ekledi

»
Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim görevlileri, bilimsel yayınlarına bir yenisini daha ekledi. 
YDÜ İletişim Fakültesi, SSCI Kapsamındaki Yayınlarına Bir Yenisini Daha Ekledi

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, YDÜ İletişim Fakültesi Radyo TV ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi Kasap ve fakülte öğretim görevlisi Çağdaş Öğüç’ün hazırladığı “Representation of Disabled People in Internet Publishing: Example of Northern Cyprus” adlı makale SSCI kapsamında yayın yapan “Quality and Quantity” dergisinde yayımlandığı belirtildi.
Makale 15 Mart itibariyle 1967 yılından beri bilimsel makalelere ev sahipliği yapan Hollanda temelli “Quality and Quantity” adlı dergide yayımlandı. 

İnternet Yayıncılığında Engellilerin Temsili: Kuzey Kıbrıs Örneği
Kasap ve Öğüç tarafından yayımlanan “Representation of Disabled People in Internet Publishing: Example of Northern Cyprus” (İnternet Yayıncılığında Engellilerin Temsili: Kuzey Kıbrıs Örneği) adlı makalede, engelli bireylerin medyadaki temsilinin, üzerinde pek durulmayan bir konu olduğu ifade edilerek, çalışmanın kuzey Kıbrıs özelinde engelli bireylerin internet yayınlarındaki temsilini incelemekte olduğu belirtildi. 

Araştırma kapsamında medyanın engellilere yönelik bakış açısı yanısıra, engelli bireylerin tüketim toplumunda bir meta olarak halka arz edilmesinin ve engelli bireylerin maruz kaldığı ayrımcılığın da değerlendirildiği kaydedildi. 
Araştırmada, engellilerin korunmasız bireyler olarak topluma sunulduğu, toplumun bireye sempati duymasına yönelik yürütülen çalışmaları ve bu çalışmaları yaparken, özellikle çocuk engelli bireyin deşifresi üzerine odaklandığı da belirlenerek, medya kuruluşlarının yaptıkları haberlerinde yaygın bir inanışla engellileri 'korunmaya muhtaç' bireyler olarak lanse ederek ayrımcı bir tutum sergilediği bulgusuna ulaşıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • DAÜ “Ada Işığı” programında koro konuşuldu18 Mart 2018 Pazar 18:09
  • Taze sıkılmış portakal suyu ile yerel ürünler teşvik edildi18 Mart 2018 Pazar 18:09
  • DAÜ’de coşkulu Fas gecesi16 Mart 2018 Cuma 19:26
  • KKTC Demokrasisi Avrupa-Akdeniz Demokrasileri Ekseninde İrdelendi16 Mart 2018 Cuma 18:32
  • “Eşin Var Aşiyanın Var” Adlı Konser İle YDÜ'de Gerçekleştirildi16 Mart 2018 Cuma 18:32
  • Dr. Küçük ve Denktaş LAÜ’de anıldı...16 Mart 2018 Cuma 18:31
  • KKTC Demokrasisi Avrupa-Akdeniz Demokrasileri Ekseninde İrdelendi15 Mart 2018 Perşembe 12:36
  • LAÜ’de “Nedenleri ve Sonuçlarıyla Diyabet” paneli yapıldı...14 Mart 2018 Çarşamba 18:52
  • Akademide Kadınların Bilime Katkıları “Kadın ve Yükseköğretim” Panelinde İrdelendi…14 Mart 2018 Çarşamba 18:49
  • Meslek okullarına yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri sürüyor14 Mart 2018 Çarşamba 17:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti