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YDÜ İnovasyon Merkezi Mühendislerince Geliştirilen Yoğun Bakım Solunum Cihazı, MÜSİAD Expo 2020’de yoğun ilgi gördü

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Yakın Doğu Üniversitesi İnovasyon Merkezi Mühendislerince Geliştirilen Yoğun Bakım Solunum Cihazı, MÜSİAD Expo 2020’de yoğun ilgi gördü.
YDÜ İnovasyon Merkezi Mühendislerince Geliştirilen Yoğun Bakım Solunum Cihazı, MÜSİAD Expo 2020’de yoğun ilgi gördü

MÜSİAD’ın iki yılda bir düzenlediği Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ticaret Zirvesi MÜSİAD EXPO 2020, 18 Kasım’da ziyarete açıldı. Yakın Doğu Üniversitesi, MÜSİAD EXPO 2020’ye KKTC’nin yerli otomobili GÜNSEL ve Yakın Doğu Üniversitesi İnovasyon Merkezi mühendislerince geliştirilen yoğun bakım solunum cihazı ile katıldı. Seri üretim aşamasına gelinen yoğum bakım solunum cihazı, Yakın Doğu Üniversitesinin sağlık sektörüne yönelik geliştirdiği ürünleri çatısı altında topladığı “IKAS Medical” markasıyla üretilecek.

 

İstanbul’da TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde pandemi kurallarına ve TSE COVİD 19 Güvenli Hizmet standartlarında uygun, fiziksel ve online şekilde hibrit olarak yapılan MÜSİAD EXPO 2020 Ticaret Fuarı, 10 salonda 70 bin metrekarelik alanda gerçekleştiriliyor. 40 binden fazla şirketi temsilen eden MÜSİAD EXPO 2020 Ticaret Fuarı, 18-21 Kasım tarihleri arasında 100 bin ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyor.

 

Özellikle bütün dünyada COVID-19’un ikinci dalgasının yaşandığı bu günlerde, görücüye çıkan “IKAS Medical Yoğun Bakım Solunum Cihazı”, MÜSİAD EXPO 2020’nun en çok ilgi gören stantlarından biri oldu. Hastane yöneticileri ve medikal şirketler olmak üzere sağlık sektörünün aktörleri tarafından ilgiyle karşılandı. Seri üretim sonrası satış süreci için distribütörlük görüşmeleri de gerçekleştirildi.

 

Yazılım, donanım ve tasarımı tamamen Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde yapılan solunum cihazı, 6 aylık bir araştırma geliştirme süreci sonunda kullanıma hazır hale getirildi. Bütün dünyada COVID-19 pandemisinin ikinci dalgasının yaşandığı bu günlerde, ülkelerin sahip olduğu yoğun bakım kapasiteleri, salgın nedeniyle gerçekleşen can kayıplarını azaltmak için hayati önem taşıyor. Solunum cihazları ise COVID-19’la mücadelede, solunum desteği ihtiyacı olan hastaları hayatta tutabilmek için en önemli ekipman olarak öne çıkıyor.

 

Yakın Doğu Üniversitesi’nin geliştirdiği tam fonksiyonlu solunum cihazı, hastanelerin yoğun bakım ve acillerinde kullanılmak üzere geliştirildi. Böylece başta KKTC ve Türkiye olmak üzere, talep gelen ülkelerin yoğun bakım kapasitelerini artırmayı hedefliyor.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: Solunum Cihazının Seri Üretimi 2020 Bitmeden Başlayacak.

COVID-19’la mücadelede hayati öneme sahip solunum cihazının, MÜSİAD EXPO 2020’da gördüğü ilgiden dolayı memnuniyetlerini dile getiren Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi mühendislerince geliştirilip, seri üretime hazır hale getirdikleri solunum cihazının seri üretiminin 2020 bitmeden başlayacağını söyledi.

Ahmet Çağman: Solunum Cihazı, Simülasyon Testlerini Başarıyla Geçti

Solunum cihazlarının hasta sağlığını doğrudan etkilediğini ve hata payına yer olmadığını belirten Yakın Doğu Üniversitesi İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Merkezi Müdürü Ahmet Çağman, seri üretime hazır hale getirdikleri solunum cihazının, oluşturulan simülasyon ortamında, doktor kontrolünde gerçekleştirilen bütün testleri geçerek başarısını kanıtladığını vurguladı.

 

Solunum cihazı, yeni nesil türbinli özel olarak tasarlanmış bir motor ve özel kontrol yazılımı ile yüksek basınç verimliliği, yüksek akış kapasitesi ve düşük güç tüketimi ile sessiz çalışıyor. Eski nesil ventilatörlere kıyasla daha az hareket eden parçadan oluştuğu için arızalanma riski daha düşük ve bakım gideri de daha az. 

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