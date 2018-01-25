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YDÜ İnşaat Mühendisliği Mezuniyet Töreni gerçekleştirildi

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YDÜ İnşaat Mühendisliği Mezuniyet Töreni gerçekleştirildi
Yakın Doğu Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 2017-2018 Güz Dönemi Mezuniyet Töreni Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi

Törene, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu, Dekanlar, Öğretim Üyeleri, Öğrenciler ve Aileleri katıldı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Atakan Sarı’nın müzik dinletisi ile devam etti.

Video gösterisinin ardından açılış konuşmasını gerçekleştiren Yakın Doğu Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr. Pınar Akpınar, “Bugün sizlerle bu özel günü paylaşıyor olmaktan dolayı gurur duyuyoruz.” Diyerek yurt dışında bulunan Fakülte Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş’un mesajını iletti. Prof.Gökçekuş mesajında; “mezunlarımıza gelecekte başarılar ve iyi şanslar diliyorum. Bizlerle iletişiminizi hiç bir zaman kesmeyin”dedi.

Yrd. Doç. Dr. Akpınar ;“Bizi Onurlandıran Gururlandıran Şey Sizlerin Başarılı Olduğunuzu Görmek.”

Yrd. Doç. Dr. Akpınar, “Biliyorsunuz eğitiminiz boyunca sizleri iyi bir mühendis yapmaya çalışıyoruz. Her şekilde teorik bilgilerle desteklemeye çalışıyoruz. Umuyoruz ki pratik bilgilerle de bunları pekiştireceksiniz. Bizi onurlandıran gururlandıran şey sizlerin başarılı olduğunuzu görmek. Bu açıdan iletişimi kesmemeniz bizleri mutlu eder. Güzel haberlerinizi almayı umuyoruz. Tekrardan hepinizi tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Unutmayın ki sizlerle gurur duyuyoruz duymaya da devam edeceğiz.” Diyerek sözlerini sonlandırdı.

Yrd. Doç. Dr. Akpınar’ın ardından İnşaat Mühendisliği Bölüm Birincisi Filistin uyruklu Ali Zaidan bir konuşma gerçekleştirdi.

Zaidan; “Başarıya Ulaşabilmek İçin Sözün Bittiği Ve Eyleme Geçmemiz Gereken Noktadayız.”

Zaidan “Konuşmamın başında, bu yolculuğa başlamam ve azmedip bitirmem için beni cesaretlendiren, dualarını hiç eksik etmeyen aileme çok teşekkür ederim. Ayrıca beni başarıya ulaştırdığı ve İnşaat Mühendisliği Bölümünü birincilikle bitirmeme yardımcı olduğu için Allah’ıma şükrediyor ve herkese sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini Allah’tan niaz ediyorum. Okuma amacıyla, aile ocağından ayrılıp yabancı bir ülkeye gelmek ve yeni bir yaşama başlamak hiç kolay olmadı. Herkese tavsiyem şu ki, kararlılık ve fedakarlıkla herşey başarılabilir. Hayata tek başına başlamak ve başarılı olmak güzel bir tecrübedir  ve gelecek başarıların habercisidir.” dedi.

Başarıya ulaşabilmek için sözün bittiği ve eyleme geçmemiz gereken noktadayız diyen Ali Zaidan; “konuşmama son verirken, mezun arkadaşlarım adına konuşma yapmama izin verdiğiniz için teşekkür eder, tüm arkadaşlarıma meslek hayatlarında başarılar dilerim.” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Tören, konuşmaların ardından diploma takdimi ve keplerin fırlatılmasıyla sona erdi.

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