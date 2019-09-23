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YDÜ İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi’nin hazırladığı küresel iklim değişikliği raporu Taçoy'a sunuldu

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Yakın Doğu Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi’nin hazirladiği küresel iklim değişikliği ve KKTC’de temiz enerji elde edilmesi ile ilgili çalişmalar Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’a sunuldu
YDÜ İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi’nin hazırladığı küresel iklim değişikliği raporu Taçoy'a sunuldu

Yakın Doğu Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş ile Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Youssef Kassem, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’a bir ziyaret gerçekleştirerek, küresel iklim değişikliği, ile 21 y.y’da yenilenebilir enerji kaynaklarının önemini ile ülkemizde temiz enerji edilmesi için yürütülen çalışmaları içeren bir sunum yaptı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, ziyaret sırasında Bakan Taçoy’a, KKTC’de temiz enerji elde edilmesi hususunda yapılan çalışmalar ile ilgili dokümanlar yanında yürütülen çalışmalardan da bahseden Prof. Dr. Gökçekuş, alınması gereken önlemler konusunda da önerilerini paylaştı. Prof. Dr. Gökçekuş, son iki yılda Yrd. Doç. Dr. Youssef Kassem ve diğer akademisyenlerle birlikte yaptıkları araştırmalar neticesinde uluslararası konferanslarda sunulan, dünyaca saygın ve prestijli dergilerde yayınladıkları bildirilerinin yer aldığı dosyayı da Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’a sundu.

İlim Değişikliğine Karşı Rüzgâr ve Güneş Enerji Kaynaklarının Kullanılması Üzerinde Duruldu…

Tüm dünyada olduğu gibi küresel iklim değişikliği etkilerinin ülkemizde de görüldüğüne değinen Prof. Dr. Gökçekuş; “Zamansız ve şiddetli yağan yağmurlar, ardından oluşan seller beklenmeyen gelişmelere, can ve mal kayıplarına yol açıyor. Zaman zaman, küresel iklim değişikliğinin etkilerini uzun süreli ve etkili kuraklıklar şeklinde yaşıyoruz. Küresel iklim değişikliklerinin en büyük sebebi yıllardır kullanmakta olduğumuz fosil yakıtlardan havaya salınan gazlar sayesinde meydana geliyor. Bu durum karşısında alınması gereken önlemler arasında en önemli olanı, temiz enerji, yenilenebilir enerji diye adlandırdığımız başta rüzgar, güneş gibi enerji kaynaklarının kullanılmasıdır. Bu sayede hem küresel iklim değişiklikliğinin olumsuz etkilerinin önüne geçebilecek hem de çevreye zarar vermeyen çevre dostu temiz enerji elde edebileceğiz. Bu durumda hem çevremizi korumuş hem de giderek azalan fosil yakıtların yerine önemli alternatifler koymak suretiyle ekonomimize katkı koymuş olacağız’’ dedi.

Yapmış oldukları çalışmaların hayata geçirilmesinin sağlayacağı avantajlara vurgu yapan Prof. Dr. Gökçekuş, farklı bölgelerde yapılan çalışmalar sonucunda ülkemizde önemli bir rüzgar enerjisi potansiyeli bulunduğunu, özellikle yılın nerdeyse tamamının güneşli geçtiği bir coğrafyada yaşamanın artılarını güneş gibi sonsuz bir enerji kaynağının varlığını avantaja çevirmenin öneminden bahsetti. Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş, hesaplamalar sonunda elde ettikleri veriler ışığı altında rüzgar ve özellikle güneş enerjisinden optimum oranda yararlanılması gerektiği üzerinde durdu.

Bakan Taçoy Çalışmaları Tebrik Etti…

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ise kabulde yaptığı konuşmada, “Bakanlığımızla geliştirdiğimiz işbirliği çerçevesinde yapacağımız yeni çalışmalarımızla ülkemize hizmet etmekten onur duyacağız” diyerek, Prof. Dr. Gökçekuş ve ekibine çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Bakan Taçoy, çalışmaların daha ileriye taşınabilmesi için devlet olarak kendilerine düşen neyse seve seve yapmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.

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