YDÜ İspanyol boğasını rahat geçti

Yakın Doğu Üniversitesi: 80 - Perfumerias Avenida: 56

FIBA Euroleauge 11 maçında evinde İspanya’nın Perfumerias Avenida takımını konuk eden Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı maçı 80-56 kazandı. Yakın Doğu Üniversitesibu galibiyet ile mücadele ettiği B grubunda puanını 20’ye çıkardı. Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden verilen bilgiye göre, İstanbul Caferağa Spor Salonu’nda oynanan maça, Yakın Doğu Üniversitesi,Kayla McBride, Jantel Lavender, Courtney Vandersloot, Sandrine Gruda, Elin Eldebrink beşiile başladı. Maçta, periyotlar 23-12, 46-31, 65-41 ve 80-56 Yakın Doğu Üniversitesinin üstünlüğü ile tamamlandı. Yakın Doğu Üniversitesi rakibine ribauntlarda 42-31, asistlerde ise 20-14 üstünlük sağladığı maçta, 9 top çalma elde etti. Yakın Doğu Üniversitesinde Sandrine Gruda ve Kayla McBride 19 sayıyla en skorer isimler olurken, Jantel Lavender 15 sayı 10 ribauntla double double yaptı. Courtney Vandersloot ise 9 asist kaydetti. Maça tam saha baskıyla başlayan ve ilk hücumu alan konuk takım Avenida pota altından ilk sayıyı buldu. Yakın Doğu Üniversitesi rakibine Jantel Lavender ile cevap verince 2-2 skor kaydedildi. Karşılıklı basketlerin yaşandığı periyotta ilk iki dakika geride kalırken Yakın Doğu Üniversitesi Elin Eldebrink’in üç sayılık isabetli basketiyle 5-4 öne geçen taraf oldu. Eldebrink, Kayla McBride ve Sandrine Gruda ile ilk üç dakikada7 sayılık seri yakalayan Yakın Doğu Üniversitesi skoru 9-4’e çekerek rakibine molayı aldırdı. Mola dönüşü Yakın Doğu Üniversitesi Sandrine Gruda ile skoru 15-8’e çekerek farkı 7 sayıya çıkardı. Periyotta beş dakika geride kalırken Kayla McBride’ın serbest atışlarıyla skor 17-8 oldu. Kayla McBride ve Sandrine Gruda ile skor bulan Yakın Doğu Üniversitesi 1.25’de skoru 23-12yaparak rakibi ile farkı çift hanelere çıkardı. Yakın Doğu Üniversitesi ilk periyodu 27-14 önde bitirdi. İkinci periyoda pota altında kendi ribaundunu alan Sandrine Gruda’ya yapılan basketfulle başlandı. Sandrine Gruda’nın isabetli serbest atışlarıyla ikinci periyot başında Yakın Doğu Üniversitesi rakibinin potasına 30 sayı bıraktı(30-16).Periyotta 7.58 geçirilirken fark 12 sayıya indi(30-18) ve molaya gidildi. Mola dönüşü Cansu Köksal’ın üç sayılık isabetli basketi ve Kayla McBride’ın basketiyle Yakın Doğu Üniversitesi farkı yeniden 15 sayıya çıkararak skoru 35-20 yaparak bu kez rakibine molayı aldırdı. Konuk takım Avenida rakibi ile farkı kapatmaya çalışarak 3.35’kala skoru 37-26 yaptı ve farkı 11 sayıya düşürdü. Yakın Doğu Üniversitesi oyun kontrolünü elinde tuttuğu ve pas arasını iyi değerlendirdiği maçta, periyot sonunda soyunma odasına 15 sayı farkla 46-31’lik skorla üstün gitti. İlk yarı sonunda Yakın Doğu Üniversitesinde Sandrine Gruda 19 sayı, 6 ribaunt ile göz doldururken, Courtney Vandersloot 7 asist yaptı. Ribaunt ve asistlerde rakibine üstünlük sağlayan Yakın Doğu Üniversitesi 4 top çalma, 3 blok elde etti.

Üçüncü periyoda üstün başlayan Yakın Doğu Üniversitesi etkinliğini sürdürerek 50-31’lik skorla farkı 19 sayıya taşıdı. Periyotta 1,5 dakika geçilirken Yakın Doğu Üniversitesi 7-0’lık seri yakalayarak rakibini molaya götürdü (53-31). Periyotta dört dakika sonra rakibine pota altında iki sayı şans veren Yakın Doğu Üniversitesi Courtney Vandersloot, Jantel Lavender ve Kayla McBride ile 5.45 geçilirken skoru 59-33 yaptı. Periyotta son üç dakikaya girilirken Yakın Doğu Üniversitesi 63-37’lik skorla maçta üstünlüğünü sürdürdü. Oyuna konsantre olan ve rakibine 10 sayı şansı tanıyan Yakın Doğu Üniversitesi son periyoda 24 sayı farkla 65-41’lik skorla girdi.

Final periyodunda ilk iki dakika 67-43 geçildi. Periyotta dört dakika geride kalırken rakibine 4 sayı veren Yakın Doğu Üniversitesi 6.23’de skoru 69-45’e çekti. Periyotta son beş dakikaya girilirken maçta molaya gidildi. Mola dönüşü sahada tam baskı uygulayan Perfumerias Avenida karşısında hızlı hücumlarıylapota altında etkili olan Yakın Doğu Üniversitesi 3.55’de skoru 77-53e getirdi. Karşılaşma, 80-56 Yakın Doğu Üniversitesi üstülüğünde sona erdi.

Öne Çıkanlar…

Yakın Doğu Üniversitesinde; Sandrine Gruda 19 sayı, 9 ribaunt, Kayla McBride 19 sayı, 4 ribaunt, 3 asist, Jantel Lavender 15 sayı, 10 ribaunt, Elin Eldebrink 13 sayı, 4 ribaunt, 3 asist, Courtney Vandersloot 5 sayı, 9 asist, Bahar Çağlar 4 sayı, 4 asist ile takımın öne çıkan isimleri oldular.

Perfumerias Avenida’da; Adaora Elonu 14 sayı, 5 ribaunt, Kim Mestdagh 13 sayı, Krisi Givens 12 sayı, 2 ribaunt, 3 asist, Silvia Dominguez 7 sayı, 3 ribaunt, 6 asist, Angelica Robinson 4 sayı, 4 ribaunt ile oynadı.