YDÜ Kadın Basketbol Takımı Türkiye Şampiyonu oldu!

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Türkiye Kupası final maçında rakibi Belona AGÜ’yü 77-61 yenerek Türkiye Kadınlar Kupası Şampiyonu oldu ve kupayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine getirdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, İzmir, Bornova Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçta, Yakın Doğu Üniversitesi, sert mücadelesi, oyun stratejisi ve oyuncularının parkeye koyduğu karakter sonucunda Kadınlar Türkiye Kupası’nda şampiyon oldu Koç Zafer Kalaycıoğlu Fenerbahçe ile 7, Galatasaray ile 3 şampiyonluk koleksiyonuna onbirincisini ekledi ve hiç final kaybetmeme performansını sürdürdü.

Farkı üçüncü çeyrekte 19’a kadar çıkaran Yakın Doğu Üniversitesi, son periyodda AGÜ’nün baskılı savunmasına karşı bir dönem zorlansa da kontrolü elinden kaçırmadı. Quanitra Hollıngsworth ve Kayla Mcbrıde ile skor üreten Yakın Doğu Üniversitesinde Vandersloot da asistleriyle takımına yardımcı oldu.

Yakın Doğu Üniversitesi maça 4-0 başladı, AGÜ Ann Wauters’ın post-up’ları ve hızlı hücumlarla 16-2’lik seri yakalayıp skoru 16-6’ya getirdi. Yakın Doğu Üniversitesi hücumu hareketli oynamaya başlayınca oyunda denge sağlandı ve ilk çeyreği 20-18 Bellona AGÜ önde bitirdi.

İlk periyodun sonundaki 20-16’dan itibaren 6-0’lık seri yakalayan Yakın Doğu Üniversitesi ikinci periyodun başında skoru 22-20 lehine çevirdi. İki takımın da uzunlarının (wauters ve Hollıngsworth) etkili olduğu bölümde Yakın Doğu Üniversitesi küçük farklarla skoru önde götürdü, 7. dakikayı 33-30 ile geçti. Baskı yaparak rakibini top kayıplarına zorlayan, çembere giderek rakibinin savunma dengesini bozan Yakın Doğu Üniversitesi 9. dakikada farkı 11 sayıya (43-32) çıkardı.

İlk yarıyı Yakın Doğu Üniversitesi, Kayla Mcbrıde’ın son saniye üçlüğü ile 46-37 önde tamamlarken asistte 13-8, hücum ribaundlarında 6-2 üstünlük sağladı. Ann Wauters 13, Kayla MCBRIDE 14 sayıyla takımlarının skorerleri oldu.

Yakın Doğu Üniversitesi ön sahaya çabuk geçerek Vandersloot’un 11. asisti, Kayla MCBRIDE’ın 24. sayısıyla ikinci çeyreğin dördüncü dakikasında farkı 16 sayıya (55-39) çıkardı. 5. dakikada fark 19 sayı oldu: 58-39. Bellona AGÜ baskı ve Vandersloot’a top aldırmama savunması yaparak farkı azaltmaya çalıştı ve periyod 12 farkla (61-49) sona erdi.

Savunmaların sertleşmesi ile skor bulmak güçleşirken son 5 dakikaya Yakın Doğu Üniversitesi 69-57 önde girdi. Bitime 2 dakika kala skor 73-59 iken AGÜ koçu Ayhan Avcı’ya teknik faul kararı çıktı. Son dakikalarda hata yapmayan Yakın Doğu Üniversitesi 77-61’lik skorla mutlu sona ulaştı.

QUANİTRA HOLLINGSWORTH EN DEĞERLİ OYUNCU SEÇİLDİ…

Yakın Doğu Üniversitesi’nde, Quanitra Hollıngsworth 24 sayı 11 ribount ve 2 asistlik performansı ile maçın değerli oyuncusu seçildi.

COURTNEY VANDERSLOOT KUPANIN EN DEĞERLİ OYUNCUSU SEÇİLDİ

Yakın Doğu Üniversitesi’nde, dünyanın en iyi gardlarından olan 22 numaralı formayı giyen Courtney VANDERSLOOT kupanın en değerli oyuncusu seçildi.

Bellona AGÜ: Ann WAUTERS 13 sayı, 7 ribaund, Chelsea GRAY 15 sayı, 3 asist, Tanisha Wrıght 14 sayı, 6 ribaund, 4 asist ile oynadı.

YDÜ: Angelca Robinson 11 sayı, 4 ribaund, Quanitra HOLLINGSWORTH 24 sayı, 11 ribaund, 2 asist, Kayla Mcbrıde 27 sayı, 7 ribaund, 6 asist, Courtney VANDERSLOOT 12 asist, 4 sayı, 4 ribaund ile oynadı.