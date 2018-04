Öğrencilerin firmalar/kuruluşlar ve sektörün seçkin profesyonelleri ile bir araya gelme imkanı buldukları etkinliğe “Near East İle Geleceğe Doğru Adım” sloganı ile katılan NearEastGrubu öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü. Tanıtım standındaNear East Grubu bünyesindeki Near East Bank, Near East Technology, Near East Investment ve Near East Hayat hakkında öğrencilere detaylı bilgi verilerek öğrencilerin iletişim bilgileri alındı.

Etkinliğe Near East Bank İnsan Kaynakları Kıdemli Yönetmen Çağla Serinsu ve Near East Technology İnsan Kaynakları Takım Lideri Özge Ciğerci katılarak, öğrencilerin mezuniyet sonrasında Near East bünyesindeki şirketlerde gerek ilk işe giriş olanaklarını yakalama, gerekse kariyerlerini yönlendirme noktalarında bilgi paylaşımında bulundular.