YDÜ “Koleksiyon / TSMD Mimarları Ağırlıyor” sergilerine ev sahipliği yapıyor

Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Kıbrıs Türk Mimar Mühendisler Odası (KTMMOB) İşbirliği ile Türk Serbest Mimarlar Derneği ve Koleksiyon Mobilya’nın ortak çalışması “Koleksiyon/TSMD Mimarları Ağırlıyor” seminer ve sergilerinin 29’uncusu Yakın Doğu Üniversitesinde gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs’ta ilk kez gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, A tasarım Mimarlık, Ali Osman Öztürk seminer ve sergisi gerçekleştirildi. Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’de gerçekleştirilen etkinliğe, akademisyenler, öğrenciler ve mimarlardan oluşan çok sayıda dinleyici katıldı.

Mimari Proje Sergisi Büyük Küptüphane’de İzlenebiliyor…

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kurt’un da hazır bulunduğu etkinlikte, KTMMOB Mimarlar Odası Başkanı Türker Aktaç açılış konuşması yaptı. Daha sonra Ali Osman Öztürk mimari projelerden oluşan bir seminer verdi. Katılımcılar tarafından büyük ilgi gören seminerin arkasından Ali Osman Öztürk’ün projelerinden oluşan serginin açılışı yapıldı. Sergi, 30 Nisan 2018 tarihine kadar Büyük Kütüphane fuaye alanında, 2 Mayıs-10 Mayıs 2018 tarihleri arasında ise Mimarlar Odası binasında izlenebilecek.

Yenilikçi Konseptle Dünya Markası Haline Geldi

Türk Serbest Mimarlar Derneği, 1986 yılı sonunda Ankara’da bir araya gelen yaklaşık 60 serbest büro sahibi mimar tarafından 1987 tarihinde kuruldu. Koleksiyon firmasıyla birlikte, 2011 yılında ilki gerçekleşen Koleksiyon / TSMD Mimarları Ağırlıyor Sergileri ile mimarlık ortamına katkı koymaya devam ediyor. Koleksiyon ise, Mimar Faruk Malhan tarafından 1972 yılında Ankara’da kuruldu. Mobilyadan cam, takı, porselen ve tekstil ürünlerine kadar oldukça zengin bir ürün yelpazesini 40 yılı aşkın süredir tüketicilerin beğeni ve hizmetine sunan Koleksiyon, İngiltere’den New York’a dünyanın 20’yi aşkın uluslararası noktasında faaliyet gösteriyor. Yüksek kalitede mobilya tasarımı anlayışıyla, yeni düşünce, yeni standart ve yeni tasarım kavramlarını sentezleyerek, endüstri ürünlerinden çok, düş ve düşüncelerin ürünlerini yaratmaya çalışan Koleksiyon’un çalışma kültürü üzerine odaklanan yenilikçi konseptleri sayesinde Türkiye ve dünyada birçok büyük şirket ofislerinde Koleksiyon ürünlerine yer veriliyor.

Ödüllü Mimari Projelere İmza Attı

Etkinlik kapsamında mimari projelerinden oluşan bir seminer sunan Ali Osman Öztürk ise çok sayıda mimari proje yarışmalarına katıldı ve ödüller aldı. İlk mesleki deneyimlerinin ardından 1997 yılında A Tasarım Mimarlık adıyla kendi firmasını kurdu. Kamu ve özel sektör için önemli projeler gerçekleştirdi. Tanınmış uluslararası mimarlık gruplarıyla ortak projelerdede yer alan Ali Osman Öztürk’ün yapıları arasında, Armada ve Gelişimi, Panora, Tepe Prime, Congresium, Via/Port ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Yapıları yer alıyor. Ali Osman Öztürk’ün proje ve yapılarının yer aldığı kitabı ise 2014 yılında Images Publishing Master Architect Series yayınları arasında basıldı.