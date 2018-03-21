YDÜ KÜNİB 7. Uluslararası Olağan Kongresi’nde Temsil Edildi…

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgide, İstanbul Maltepe Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen ve Yakın Doğu Üniversitesi’nin öğretim üyesi, aynı zamanda KÜNİB Koordinatörü olan Prof. Dr. Ghadir Golkarian tarafından temsil edildiği kongrede, üniversitelerle işbirliği protokollerine imza atıldığı belirtildi.

Türkiye, İran, Azerbaycan, Moldova, Gürcistan, Ukrayna, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Rusya’dan birçok üniversite rektörlerinin katıldığı kongrede, ikili ilişkiler, eğitim ve araştırma alanlarında işbirliği, Mevlana Protokolü çerçevesinde öğrenci ve hoca mübadelesi, Ar-Ge konusu, patent oluşturma alanlarında işbirlikleri, akreditasyon konuları üzerine anlaşmalar yapıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi, Bilim Üretimi ve Eğitim Kalitesini Geliştirmeyi Sürdürüyor…

Kongre çerçevesinde, Web o Metrics değerlendirmesi sonucu, dünyada 500 üniversite arasında yer almış olan Sahand Teknikal Üniversitesi, Madani Teknik Üniversitesi, Urmiya Tıp Üniversitesi, İslami Sanat ve bilimleri Üniversitesi, İslamic Azad University, Lenkeran Sosyal Bilimler Üniversitesi ve Ardebil Tıp Üniversitesi ile Yakın Doğu Üniversitesi arasında anlaşma ve işbirliği protokolleri imzalandı.

Kafkasya Üniversiteler Birliği’ne üye bir çok üniversite ile karşılıklı işbirliği anlaşması yaparak odak noktası olan Yakın Doğu Üniversitesinin, bilim üretimi ve eğitim kalitesini geliştirmek amacıyla yapılan protokollerle işbirliğini daha da genişlettiğine vurgu yapıldı.