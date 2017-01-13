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YDÜ melekleri Adana deplasmanında

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YDÜ melekleri Adana deplasmanında
Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 13. haftasında deplasmanda Adana ASKİ’ye konuk olacak. Yakın Doğu Üniversitesi ligde 21 puanla 2. sırada yer alırken, Adana ASKİ 18 puanla 5. sırada bulunuyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, maç, 14 Ocak 2017 Cumartesi günü, saat 16:00’de Adana Adnan Menderes Spor Salonu’nda oynanacak. 

Zafer Kalaycıoğlu: “ İlk Devrenin Son Maçından Galibiyetle Ayrılmak İstiyoruz”…

Adana ASKİ karşılaşması öncesi değerlendirmelerde bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, ilk devrenin son maçını önemli bir takımla oynayacaklarını söyledi. Başantrenör Kalaycıoğlu, “Bizim için önemli ve kritik bir maç. Lig’de tüm takımlara saygı duyuyoruz. Üst sıraları zorlayacak  kadroya sahip takımlar var. O yüzden bu maçta dikkatli davranarak ve sahaya iyi yayılarak ilk devreyi galibiyetle kapatmak istiyoruz. Bu maç için hazırlıklarımızı Kıbrıs’ta yaptık. Uzun bir sakatlık döneminden sonra aramıza yeni katılan Kayla McBride da maçta forma giyecek. Onun için de maç öncesi iyi bir çalışma oldu. Hem oyuncularımızı hem de oyun sistemimizi görme fırsatı bulduk. Çalışmalarımızı rakibimizin az çok tahmin ettiğimiz oyun sistemine göre yaptık, maça hazırız” dedi.

Hazırlıklarını Kıbrıs’ta Tamamladı...

Yakın Doğu Melekleri 13. hafta hazırlıklarını Kıbrıs’ta geldiği kampta tamamladı. Çarşamba günü Girne Üniversitesi ile hazırlık maçı yapan Yakın Doğu Melekleri, perşembe günü antrenmanlarına devam etti. Hazırlıklarını tamamlayan ekip, Adana ASKİ maçı için Adana’ya gitmek üzere Cuma sabahı adadan ayrıldı. Takıma yeni katılan yıldız WNBA oyuncusu Kayla McBride da hazırlık maçında ilk kez giydiği Yakın Doğu forması ile 24 sayı attı.

McBride Heyecanlı ve Mutlu...

Fitness çalışması sırasında duygularını paylaşan Kayla McBride, uzun bir aradan sonra sahaya dönmenin kendisi için mutluluk verici olduğunu söyledi. Yıldız oyuncu McBride, iyi bir koça sahip olan Yakın Doğu Üniversitesi’nde yer almaktan dolayı heyecan duyduğunu dile getirerek, takım arkadaşlarının kendisine yardımcı olduğunu ve takım olarak hedefleri doğrultusunda çalışacaklarını dile getirdi.

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