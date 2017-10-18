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YDÜ Melekleri Fransız BLMA deplasmanında…

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YDÜ Melekleri Fransız BLMA deplasmanında…
Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Euroleauge ikinci maçında Fransa’nın BLMA takımıyla karşılaşacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi-BLMA müsabakası bu akşam, Türkiye saati ile 21.00’da Fransa’nın Montpellier kentinde,  Palaisdes Sports de Lattesspor salonunda oynanacak.

Yakın Doğu Üniversitesi mücadele ettiği B grubunda evinde oynadığı ilk maçında İtalyan Famila Sciho takımını 67-64 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

Zafer Kalaycıoğlu: “Deplasmandan Galibiyetle Dönmek İstiyoruz…”

Önemli bir maça çıkacaklarını belirten Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, deplasmandan galibiyetle dönmek için sahada en iyi şekilde mücadele edeceklerini söyledi.

BLMA takımının eleme maçı ile Euroleague’de mücadeleye başladığını belirten Başantrenör Zafer Kalaycıoğlu, rakibinin kolay bir takım olmadığını bu eleme maçlarında gösterdiğini ifade etti. Euroleague’de deplasmanda hiçbir maçın kolay olmadığını dile getiren Kalaycıoğlu; “Amacımız deplasmandan kazanarak dönmek. Euroleauge’de ilk dörde girebilmemiz için hem deplasmanda hem de kendi evimizde kazanmamız gereken maçlar var. BLMA ile yapacağımız maçta bunlardan bir tanesi. Bizim için önemli bir maç. Hedeflerimize ulaşmak için attığımız adımlarla sahada en iyi şekilde mücadele edeceğiz. Jantel Lavender de bu maçta takımımıza dâhil olacak. Böylece kadromuz tamamlanmış olacak. Onun da kısa sürede takıma ve oyun stratejimize adaptasyonunu sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Hedeflerimizi gerçekleştirmek için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz.” dedi.

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