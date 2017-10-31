YDÜ Melekleri Meme Kanserine dikkat çekti

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı,meme kanserine farkındalık yaratmak amacıyla çekilen ve yönetmenliğini Mehmet İnan’ın yaptığı “Hayata Fırsat Tanı” filmi oyuncuları ile antrenman yaptı.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada, meme kanserinde erken teşhisinönemine dikkat çekmek ve bu bilinçlenmenin sağlanabilmesi amacıyla sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol takımı oyuncuları filmde rol alan oyuncular ile birlikte“Hayata Fırsat Tanı” filmini izledi.

Erken tanı hayat kurtarır cümlesini birde filmle anlatmak amacıyla çekilen filmin izlenmesinin ardından filmde rol alan Gökçe Özyol, Özlem Maden, Birdane Acar ve Işıl Erdem, Yakın Doğu Üniversitesi’nin1 Kasım’da Euroleauge’de İspanya’da oynayacağı PerfumeriasAvanida karşılaşması öncesinde İstanbul’daki son idmanına katıldı. Film oyuncuları ile takım oyuncuları,meme kanserinde erken tanı farkındalığının sembolü haline gelen pembe top kullanarak antrenman yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser tipi olduğu belirtilerek meme kanseri teşhisinde erken tanı ve tedavinin önemine vurgu yapıldı.

ERKEN TEŞHİSİN ALTI ÇİZİLDİ

Açıklamada; “Kadınlar için günümüzün en yaygın hastalıkları arasında yer alan ancak erken tanı koyulduğu takdirde yüzde yüze yakın bir oranda tedavisi sağlanabilen“meme kanseri” için farkındalığı artırmak hastalığının tedavisi için çok önemlidir. Avrupa’da erken tanı ve tarama yaşının 50’li, ABD’de ise 40’lı yaşlar olduğunu göz önüne aldığımızda bu farkındalığı sağlamak hastalığının ve kadınlarımızın geleceği için çok önemlidir. Bu nedenle tüm dünyada “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” olan Ekim ayı hastalık hakkında bilinçlendirme ve farkındalık ayı olarak belirlenmiştir. Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbolu Takımı olarak meme kanserinin erken teşhisin önemine dikkat çekmekteyiz. Bu bilinçlenmenin sağlanabilmesinin en önemli sosyal sorumluluk amaçlarımızdan biri olduğunu da ayrıca belirtmek isteriz.”denildi.